Diretta Udinese Milan/ Streaming video tv: prima rossonera per Giampaolo (Serie A)

Udinese Milan, in programma alle ore 18:00 di domenica 25 agosto, rappresenta uno degli anticipi nella prima giornata della Serie A 2019-2020, rispetto ad un programma che come da tradizione prevede partite serali. I nuovi rossoneri si svelano ufficialmente: nelle amichevoli non hanno particolarmente brillato ma hanno avuto bisogno di assimilare i concetti espressi dal nuovo allenatore Marco Giampaolo, per il cui esordio c’è grande attesa. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League e non sarà affatto semplice; da vedere come si inseriranno gli ultimi arrivati in una rosa che alla fine dei conti si è abbastanza rivoluzionata. L’Udinese, che ha confermato Igor Tudor (alla prima stagione in cui ha potuto lavorare già dall’estate con il gruppo), punta a salvarsi in maniera più brillante rispetto all’anno scorso, ma ci sono ancora punti di domanda da risolvere. Aspettando la diretta di Udinese Milan, andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero decidere di disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni alla Dacia Arena.

La diretta tv di Udinese Milan sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251 (con abbonamento al pacchetto Calcio), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Tudor non potrà disporre di De Maio per Udinese Milan, e deve valutare la condizione di due esterni: nel suo 3-4-2-1 Ter Avest e Stryger Larsen dovrebbero accompagnare i due centrali di centrocampo Mandragora e Fofana, con Rodrigo Becao unico volto nuovo e schierato al fianco di Troost-Ekong e Samir a protezione di Musso. Nel reparto offensivo Pussetto e De Paul, rimasto nonostante le insistenti voci di calciomercato, dovranno agire alle spalle dell’unica punta Lasagna, che ha tradizione favorevole contro le squadre milanesi. Il Milan ovviamente gioca con il 4-3-1-2 caro a Giampaolo: al momento è Suso a partire trequartista in supporto a Piatek e Castillejo, che è in vantaggio sul giovane Rafael Leao. L’alternativa è Paquetà, al tempo stesso in ballottaggio con Krunic e Calhanoglu per il ruolo di mezzala sinistra dando per assodato che Kessie giocherà dall’altra parte, con Bennacer favorito per impostare la manovra. Musacchio e Alessio Romagnoli i centrali davanti a Gigio Donnarumma, i terzini sono quelli della passata stagione (aspettando Théo Hernandez) e cioè Calabria e Ricardo Rodriguez.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per Udinese Milan, e secondo questo bookmaker i rossoneri partono leggermente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 2,05 volte la puntata, mentre con il segno 1 per il successo dei friulani siamo a 3,75 volte la cifra investita. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte quanto messo sul piatto.



