Diretta Udinese Milan streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie A.

DIRETTA UDINESE MILAN: ALLEGRI RISCHIA IN FRIULI!

La diretta Udinese Milan chiude il programma del giorno per quanto riguarda le partite che si giocano per la quarta giornata nel campionato di Serie A 2025-2026: si va in campo alle ore 20:45 di sabato 20 settembre 2025, e per Massimiliano Allegri il compito di portare a casa la vittoria si potrebbe rivelare più arduo del previsto.

Il suo Milan certamente ha iniziato a girare: la sconfitta interna contro la Cremonese è stata assorbita molto bene, sono arrivate le vittorie contro Lecce e Bologna con l’importante aspetto di non aver subito gol, adesso dunque la corsa può diventare ancora più fluida soprattutto perché sul piano del gioco il Milan è presente.

Lo è però anche l’Udinese, che alla seconda giornata ha vinto a San Siro contro l’Inter: la squadra di Kosta Runjaic ha dunque confermato di poter fare male anche alle grandi, poi ha in qualche modo rispettato il pronostico vincendo sul campo del Pisa.

Terza in classifica entrando in questa quarta giornata, la formazione friulana può fare un altro colpo grosso; ora vedremo se ci riuscirà nella diretta Udinese Milan o se invece i rossoneri sapranno prendersi la terza vittoria consecutiva, l’analisi di questa partita molto interessante passa anche dalle scelte dei due allenatori qui al Bluenergy Stadium.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE UDINESE MILAN

Per gli abbonati alla tv satellitare l’appuntamento con la diretta Udinese Milan è su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; invece la diretta streaming video sarà disponibile su Sky Go e DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Sempre con Maduka Okoye squalificato, Runjaic affronta la diretta Udinese Milan con il solito 3-5-2 e una difesa che davanti a Sava è ormai certificata, comandata da Thomas Kristensen e con l’aggiunta di Bertola (favorito su Goglichidze) e Solet. Sulle fasce i favoriti sono Ehizibue e H Camara ma a sinistra può giocare Zemura; in mezzo ecco Karlstrom e Atta, poi è vivo il ballottaggio che coinvolge Piotrowski e Sandi Lovric, tornato disponibile ma ancora non al 100%. Davanti sono invece confermate le scelte di Keinan Davis e Iker Bravo, almeno in questo momento sono loro i titolari offensivi nell’Udinese.

Allegri, peraltro squalificato per questa partita, deve rinunciare anche a Maignan: in porta va Pietro Terracciano, dietro è in forse Strahinja Pavlovic e allora scalda i motori De Winter che giocherebbe in linea con Tomori e Gabbia, in mediana non si cambia, ancora panchina per Samuele Ricci perché giocano Youssouf Fofana e Rabiot con Modric, mentre Saelemaekers e Estupiñan si prendono le corsie; con Rafael Leao ancora ai box è testa a testa tra Santiago Gimenez e Nkunku che appare leggermente favorito, attenzione anche all’opzione Loftus-Cheek che, mandando in panchina Pulisic, si piazzerebbe sulla trequarti per creare un 3-5-1-1.

QUOTE E PRONOSTICO UDINESE MILAN

Con le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Udinese Milan vediamo che il segno 2 per la vittoria esterna vale 1,85 volte la posta in palio e fa dei rossoneri i favoriti; per contro infatti il segno 1 posto sul successo dei friulani vi garantirebbe una somma corrispondente a 4,25 volte l’importo messo sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che equivale a 3,55 volte la giocata.