DIRETTA UDINESE MONZA PRIMAVERA: LOMBARDI FAVORITI

La diretta Udinese Monza Primavera aprirà un lunedì 24 febbraio davvero ricchissimo per la ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1: mancano infatti ancora ben quattro posticipi, il primo sarà appunto quello in Friuli, con inizio alle ore 12.00 al campo polisportivo Comunale di Casarsa della Delizia. Sarà un mezzogiorno di emozioni soprattutto per gli ospiti brianzoli: il Monza Primavera arriva dalla sconfitta contro l’Inter che ha spezzato una bella serie di vittorie consecutive, ma oggi può approfittare dell’incrocio con l’ultima in classifica per rilanciare l’inseguimento ai playoff.

Probabili formazioni Roma Monza/ Quote: dubbi per Ranieri e Nesta (Serie A, oggi 24 febbraio 2025)

In effetti è invece sconfortante il quadro con cui si arriva alla diretta Udinese Monza Primavera sul fronte friulano: l’Udinese conosce solo la sconfitta ormai da diverse settimane, i punti in classifica continuano quindi ad essere solamente 10 e anche solo i playout sembrano ormai lontanissimi. La retrocessione è sempre più vicina, bisognerà almeno provare a lottare con la massima dignità per onorare fino in fondo il campionato, ma è chiaro che la posta in palio nella diretta Udinese Monza Primavera sarà importante quasi esclusivamente per gli ospiti.

DIRETTA/ Lecce Udinese (risultato finale 0-1): tre punti ai friulani! (Serie A 21 febbraio 2025)

UDINESE MONZA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Udinese Monza Primavera in tv sarà su Sportitalia, canale numero 60, con l’emittente tematica che garantirà di conseguenza anche la diretta streaming video del match.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MONZA PRIMAVERA

Bozza è squalificato fra i padroni di casa, nelle probabili formazioni per la diretta Udinese Monza Primavera potrebbe quindi essere Busolini a completare la difesa a tre di mister Igor Bubnjic con Del Pino e Olivo davanti a Cassin. Lazzaro e Marello sono gli esterni, mentre Pejičić affiancato da El Bouradi e Conti dovrebbero giocare nel cuore dell’Udinese Primavera, il cui 3-5-2 sarà infine completato dai due attaccanti Bonin e Cosentino.

Diretta/ Genoa Udinese Primavera (risultato finale 4-0): show del Grifone in 15 minuti! (20 febbraio 2025)

Per il Monza Primavera di mister Oscar Brevi crediamo invece nel ritorno da titolare di Zanaboni, affiancato da uno fra Troise e Longhi nell’attacco brianzolo, culmine di uno speculare 3-5-2. La regia di Lupinetti dovrebbe essere affiancata dalle mezzali Colombo e Resta, con Capolupo e Nenè esterni a tutta fascia ed infine la difesa a tre nella quale potrebbero trovare posto Postiglione, Crasta e Domanico davanti al portiere Mazza.