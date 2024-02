DIRETTA UDINESE MONZA/ Video streaming tv: la storia è in equilibrio! (Serie A, oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA UDINESE MONZA: TESTA A TESTA

Sta per cominciare il testa a testa della diretta Udinese Monza numero ventitre della storia. Fin qui, sostanziale equilibrio con sette vittorie bianconere, altrettante biancorosse e infine otto pareggi, esito che si è verificato nelle ultime due gare terminate 2-2 (Lovric, Colpani, Rovella e Beto su rigore) e 1-1 (Colpani e Lucca).

La vittoria più recente è quella del Monza in Coppa Italia, secondo turno della stagione 2022/2023 dove con le reti di Valoti, Molina e Petagna i brianzoli ribaltarono la doppietta di Perez. L’Udinese invece non vince dal 2022: terza giornata di Serie A 2022/2023, reti di Colpani per il Monza e del duo Beto-Udogie con un gol per tempo. Si è trattata della prima partita del secondo millennio tra le due squadre che non si sfidavano dal 1989, 0-0 in quell’occasione per il terzo segno X di fila. (aggiornamento di Christian Attanasio)

UDINESE MONZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Monza non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

DELICATA PER I FRIULANI!

Udinese Monza sarà in diretta dalla Dacia Arena, alle ore 15:00 di sabato 3 febbraio: questa partita è valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024 ed è delicata per i friulani, che non riescono a operare il cambio di passo e restano dunque in zona retrocessione, rischiando parecchio. Dopo la beffarda sconfitta interna contro il Milan, l’Udinese ha perso a Bergamo: erano due gare difficili e sono arrivati zero punti, adesso però i friulani hanno bisogno di giocare al massimo questo match più abbordabile anche se chiaramente da non sottovalutare, perché il Monza resta un brutto cliente.

I brianzoli avevano perso nettamente a Empoli, ma si sono immediatamente riscattati: successo di misura contro il Sassuolo per continuare a inseguire il sogno europeo, che in questo momento non è troppo alla portata ma rimane un traguardo ideale cui guardare, ovviamente dopo aver messo al sicuro la permanenza in Serie A. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Udinese Monza; mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare alla Dacia Arena, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MONZA

Gabriele Cioffi deve ancora fare i conti con le indisponibilità di Bijol, Ebosse e Deulofeu in Udinese Monza; dunque ancora una volta avremo Nehuen Perez al centro della difesa con Joao Ferreira e Thomas Kristensen a supporto, mentre in porta Maduka Okoye ha ormai preso il posto da titolare a scapito di Marco Silvestri. Saranno Ebosele e Hassane Kamara a giocare come esterni a centrocampo, poi nessuna variazione in mezzo con Samardzic e Lovric ad accompagnare la regia di Walace; davanti dovrebbe farcela Pereyra, che è sempre in ballottaggio con il rinato Thauvin per supportare la prima punta Lucca.

Il modulo del Monza è simile: anche Raffaele Palladino adotta la difesa a tre con D’Ambrosio, Pablo Marì e Caldirola a protezione di Di Gregorio, ma per i brianzoli abbiamo solo due mediani che dovrebbero essere Gagliardini e Pessina, con Samuele Birindelli e Ciurria (stavolta a sinistra) che dovrebbero vincere i rispettivi ballottaggi ed essere titolari sulle fasce. Sono dunque due i giocatori che nel Monza operano sulla trequarti: i favoriti restano naturalmente Colpani, tornato al gol contro il Sassuolo, e Dany Mota mentre come prima punta dovrebbe subito avere campo il nuovo arrivato Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Udinese Monza, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra friulana vi farebbe guadagnare 2,30 volte l'importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l'eventualità del successo della formazione brianzola, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,10 volte la somma messa sul piatto.











