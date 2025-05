DIRETTA UDINESE MONZA (RISULTATO 0-0): PAYERO CALCIA ALTO

Azione personale di Solet che calcia, Pizzignacco la mette in angolo. Errore di Brorsson, Zarraga serve Davis che calcia debole. Kamara ci prova di sinistro, Brorsson chiude. Payero ci prova da fuori area, sfera alta. Tunnel di Forson a Bijol, palla per Birindelli che non riesce ad impattare. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Udinese Cremonese Primavera (risultato finale 0-4): poker degli ospiti (10 maggio 2025)

DIRETTA UDINESE MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Udinese Monza comodamente anche da casa se si è in possesso di un regolare abbonamento a DAZN. La partita verrà dunque trasmessa in televisione sul canale Zona Dazn 214 di Tivùsat. In streaming sarà invece mandata in onda sull’app e tramite il sito web.

Diretta/ Bologna Monza Primavera (risultato finale 4-3), memorabile ribaltone emiliano! (9 maggio 2025)

KAMARA CI PROVA AL VOLO

Inizia il match tra Udinese e Monza. Kamara in mezzo da angolo, Pizzignacco esce ed anticipa Solet. Akpa Akpro ferma con un fallo Payero, arriva il giallo. Payero ci prova da fuori area, palla altissima ed occasione sprecata. Rui Modesto serve Kamara che in acrobazia non trova la porta. Inserimento di Zarraga che calcia malissimo, Udinese che continua ad attaccare. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Udinese Monza? Facciamo un passo verso i numeri per capire chi tra le due compagini potrebbe avere la meglio in questa partita e cerchiamo anche di analizzare i trend che potrebbero decidere la partita. I friulani sono la squadra che nel 25% delle azioni fa finire queste ultime con un calcio piazzato, questo ci porta a credere che l’idea di fondo sia non far giocare gli avversari e magari sfruttare l’altezza di Lucca che in questo modo di testa potrebbe sbloccare il match. Curiosamente però solo l’11% delle gare dell’Udinese sono state sbloccate per una rete di testa della prima punta, quindi è una tattica che lascia un po’ il tempo che trova. Mentre il Monza invece è una squadra che punta molto sulla difesa, blocco basso a 24 metri di distanza media dalla porta il che ci porta però agli 1,2 gol subiti ogni giornata, se prendiamo invece i match lontani da casa il dato si alza a 1,6.

DIRETTA/ Monza Atalanta (risultato finale 0-4): la chiude Brescianini! (4 maggio 2025)

Attenzione però che in contropiede il Monza segna nel 25% delle gare a cui prende parte, quindi contro l’Udinese che ha un blocco più alto potrebbe essere un fattore. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Udinese Monza, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live! UDINESE (3-5-1-1): M. Okoye; T: Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, H. Kamara; Atta; K. Davis. Allenatore: Kosta Runjaic MONZA (3-5-2): Pizzignacco; P. Pereira, Brorsson, A. Carboni; Birindelli, Castrovilli, A. Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta (agg. Gianmarco Mannara)

UDINESE MONZA, POCO ALTRO DA DIRE AL CAMPIONATO

Comincia domenica 11 maggio 2025 alle ore 12:30 la diretta Udinese Monza. Presso lo Stadio Friuli, detto anche Bluenergy Stadium, si affrontano due società che non hanno obiettivi da raggiungere in questo finale di campionato per la stagione 2024/2025. I padroni di casa, dopo aver battuto il Cagliari in trasferta, sono in dodicesima posizione per merito dei quarantaquattro punti ottenuti fino a questo momento, gli stessi del Torino che sta davanti in graduatoria a causa degli scontri diretti. I bianconeri potrebbero dunque provare a contendere il decimo posto sia ai granata che al Como, non potendo più raggiungere il Milan.

Allo stesso modo, nemmeno il Monza ha più la possibilità di conquistare la salvezza essendo ormai aritmeticamente condannato alla retrocessione in Serie B. I brianzoli, ventesimi e quindi ultimi in classifica con i loro quindici punti, sono lontani dodici lunghezze dal Lecce, virtualmente salvo, ed arrivano dall’ennesima sconfitta subita per mano dell’Atalanta nel turno precedente. I biancorossi si stanno ormai già preparando ad affrontare il campionato cadetto.

DIRETTA UDINESE MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Senza Thauvin e Touré, le probabili formazioni della diretta Udinese Monza ci dicono che mister Runjaic utilizzerà anche oggi il 3-5-1-1 con Okoye, Kristensen, Bijol, Solet, Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara, Atta e Davis per i suoi bianconeri. Il tecnico Nesta, sempre privo di Ganvoula, Izzo, Keita Balde, Gagliardini, Pessina e Zeroli per infortunio, dovrebbe scegliere di cominciare la sfida utilizzando il modulo 3-5-2 con Pizzignacco, Pereira, Caldirola, Carboni, Birindelli, Akpa Akpro, Ciurria, Bianco, Kyriakopoulos, Caprari e Mota Carvalho.

DIRETTA UDINESE MONZA, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers per la diretta Udinese Monza ci suggeriscono un solo vincitore, ovvero la formazione bianconera. I friulani, secondo ad esempio Sisal, hanno margini di successo davvero molto ampi e pertanto la loro vittoria non va pagata oltre l’1.48. Gli ospiti sono praticamente spacciati già alla vigilia se si considerano questi numeri come evidenziato dal segno 2 quotato addirittura a 7.50 e nemmeno il pareggo rimane un punteggio probabile poichè l’x è fissato invece a 4.00.