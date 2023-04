DIRETTA UDINESE MONZA/ Video streaming tv: in Coppa c’è un precedente pirotecnico

DIRETTA UDINESE MONZA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Udinese Monza, ricordiamo che Friulani e Brianzoli in questa stagione si sono già affrontati in Coppa Italia, col Monza che ha espugnato la Dacia Arena imponendosi con un rocambolesco 2-3. In Serie A l’unico precedente è quello dell’andata a Monza, vinto col punteggio di 1-2 dall’Udinese. Gli altri dieci precedenti di campionato tra Udinese e Monza sono tutti relativi al campionato di Serie B.

Curiosamente, le due squadre in questi precedenti antecedenti all’unico scontro in Serie A non hanno mai vinto in trasferta nel confronto ma sempre in casa. L’Udinese ha battuto il Monza il 13 maggio 1956 (2-0), l’11 novembre 1962 (6-2) e il 12 gennaio 1964 (2-1). I precedenti più recenti in Friuli sono quelli del 6 maggio 1979 e del 31 dicembre 1988, entrambi terminati in pareggio, rispettivamente con il risultato di 1-1 e 0-0. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA UDINESE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Monza sarà disponibile su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Udinese Monza in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

LUNCH MATCH IN FRIULI!

Udinese Monza, partita in diretta dalla Dacia Arena, è il lunch match nella 29^ giornata di Serie A 2022-2023: si gioca alle ore 12:30 di sabato 8 aprile, e possiamo dire che si tratti di una partita tra due squadre assolutamente tranquille con poco da chiedere al loro campionato. Certo, l’Udinese cerca riscatto dopo il tris subito a Bologna ma è decimo in classifica, a +19 sulla zona retrocessione e con la possibilità virtuale di arrivare a 50 punti: stagione ottima per Andrea Sottil, anche se quelle sei vittorie consecutive in autunno avevano fatto sperare in un miracolo poi non accaduto.

Al contrario il Monza è partito malissimo, ma poi ha cambiato passo con l’arrivo di Raffaele Palladino: i brianzoli, alla prima di sempre in Serie A, hanno 15 punti di margine sul Verona e la salvezza in tasca, ora si vogliono divertire e tornare a vincere dopo il ko casalingo contro la Lazio. Dunque potremmo assistere a una partita brillante nella diretta di Udinese Monza, con due squadre senza preoccupazioni; vedremo quello che succederà, intanto valutiamo le possibili scelte dei due allenatori andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MONZA

Sottil dovrebbe tornare a schierare Rodrigo Becao nella diretta Udinese Monza: avremo dunque una linea con il brasiliano, Bijol e Nehuen Perez schierati davanti a Marco Silvestri, mentre a centrocampo spicca la squalifica di Pereyra che dunque lascerà spazio alle due mezzali Samardzic e Lovric, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire come di consueto Ehizibue e Udogie. A dire il vero Pereyra avrebbe potuto giocare in appoggio al centravanti, che sarà Beto; qui invece Sottil dovrebbe dare una maglia da titolare a Success, che va ancora alla ricerca del primo gol in campionato con l’Udinese.

Nel Monza lo squalificato è Caprari: Palladino pensa a Dany Mota per fare reparto avanzato con Petagna (favorito su Gytkjaer), per il resto la difesa del Monza sarà quella classica con Marlon, Pablo Marì e Izzo a protezione di Di Gregorio, sempre titolare a scapito di Cragno. Pessina giocherà come trequartista unico, avendo due punte; questo significa che Sensi fa un passo indietro e va ad affiancare Rovella, che dovrebbe tornare titolare, nel reparto di mezzo. A destra il favorito rimane Ciurria che in questo campionato ha ricoperto parecchi ruoli e sempre con rendimento positivo, sull’altro versante scontata la presenza di Carlos Augusto.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Udinese Monza possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,70 volte la quota messa sul tavolo.











