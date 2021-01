Diretta/ Udinese Napoli (Serie A) streaming video e tv: Gattuso senza scelta

DIRETTA UDINESE NAPOLI: PER GATTUSO UN SOLO RISULTATO!

Udinese Napoli, in diretta dalla Dacia Arena di Udine, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. La squadra di Gattuso non ha molta scelta, dopo l’inaspettato passo falso in casa contro lo Spezia il Napoli deve solo vincere per poter continuare a coltivare speranze di qualificazione in Champions. Il treno dell’alta classifica, considerando che i partenopei dovranno recuperare il match con la Juventus, non è ancora irrimediabilmente lontano, manca però qualcosa per trovare continuità ed iniziano ad essere troppi i passi falsi al San Paolo.

L’Udinese si è confermata squadra di carattere riacciuffando in extremis il pareggio sul campo del Bologna. La classifica dei friulani, con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, non è ancora tale da garantire piena tranquillità, ma sicuramente i bianconeri si sono sempre dimostrati un osso duro per tutti. Il Napoli però ha già subito 5 sconfitte in questa prima parte del campionato, perdere ancora terreno significherebbe, almeno per il momento, dover ridimensionare in maniera consistente le ambizioni.

DIRETTA UDINESE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Napoli sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

Le probabili formazioni di Udinese Napoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. Gli ospiti guidati in panchina da Gennaro Gattuso schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Udinese e Napoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.80, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.85.



