Diretta Udinese Napoli/ Streaming video e tv: Ancelotti non può sbagliare (Serie A)

Udinese Napoli, diretta dall’arbitro Mariani oggi, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Si arriva a Udinese Napoli con i friulani rinfrancati dal successo in Coppa Italia contro il Bologna che ha regalato una sferzata d’ottimismo, oltre che la possibilità di sfidare la Juventus agli ottavi di finale della competizione. In campionato i friulani, dopo il pareggio strappato alla Spal grazie al rigore parato da Musso nel recupero, sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta contro Sampdoria e Lazio e sperano di poter ripartire riabbracciando il pubblico della Dacia Arena. Il Napoli però arriva dalla bruciante sconfitta interna subita proprio contro il Bologna che ha riportato in ritiro i partenopei dopo le polemiche degli ultimi giorni. Impietosi i numeri che vedono il Napoli a -17 dall’Inter capolista, a -16 dalla Juve seconda, a -10 dalla Lazio terza, a -8 da Cagliari e Roma in zona Champions e anche a -5 dall’Atalanta sesta. Distacchi che se ipotizzati in estate sarebbero sembrati inverosimili e che stridono con il cammino in Champions, con gli azzurri pronti a tornare agli ottavi di finale conquistando il punto che manca in casa contro il Genk.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Napoli non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Udinese Napoli, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena-stadio Friuli. L’Udinese allenata da Luca Gotti sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Nicolas, Perisan, Barak, De Maio, Fofana, Kubala, Lasagna, Opoku, Pussetto, Nuytinck, Teodorczyk, Ter Avest. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Carlo Ancelotti con un 4-3-32 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski, Elmas; Lozano, Llorente, Insigne. Questi i calciatori disponibili in panchina: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Hysaj, Callejon, Luperto, Mertens, Younes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Udinese Napoli di Serie A, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 5.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.75, mentre il successo in trasferta viene quotato 1.65. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.90, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



