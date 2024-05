DIRETTA/ Udinese Napoli video streaming tv: qui un anno fa lo scudetto partenopeo (Serie A, 6 maggio 2024)

DIRETTA UDINESE NAPOLI: TESTA A TESTA

Volendo parlare della storia che ci accompagna verso la diretta di Udinese Napoli, non si può dimenticare il fatto che è passato un anno quasi esatto da giovedì 4 maggio 2023, che fu il giorno della matematica conquista dello scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti grazie a un pareggio per 1-1 proprio a Udine, con i gol di Sandi Lovric per i padroni di casa al 13’ minuto e di Victor Osimhen al 52’, decisivo per il pareggio che fu sufficiente per dare il via alla festa partenopeo. Ricordo meraviglioso per il Napoli ma tutto sommato piacevole anche per l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI/ Quote, Zielinski salta la partita da ex (Serie A, 6 maggio 2024)

Infatti è uno dei pochissimi risultati positivi recenti per i bianconeri friulani contro gli azzurri, che vantano infatti otto vittorie e due pareggi nelle ultime dieci sfide, mentre l’Udinese non vince addirittura dal 3-1 casalingo del 3 aprile 2016, dopo il quale il bilancio è di 14 vittorie per il Napoli su 16 incroci. La squadra allora allenata da Rudi Garcia vinse con un perentorio 4-1 anche il 27 settembre scorso, quando i gol di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone travolsero un’Udinese capace solamente di salvare l’onore grazie al gol di Samardzic allo stadio Diego Armando Maradona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Bologna Udinese (risultato finale 1-1): pareggia Saelemaekers! (28 aprile 2024)

UDINESE NAPOLI DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La fondamentale partita in diretta tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile per tutti i suoi abbonati. Per coloro che preferiscono seguire gli aggiornamenti testuali della partita, possono consultare il nostro articolo che verrà costantemente aggiornato con le principali azioni del match.

UDINESE NAPOLI: FRIULANI SPACCIATI?

La diretta Udinese Napoli sarà un crocevia fondamentale tra lotta per la salvezza ed Europa. L’Udinese mirava a una tranquilla permanenza in Serie A, ma il rendimento fino ad ora sta mettendo a rischio seriamente i loro piani. I friulani sono coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione. Dopo l’esonero di Cioffi, la squadra è stata affidata a Cannavaro ed attualmente si trova al terz’ultimo posto in classifica con 29 punti, a meno due dalla zona di salvezza. Nel recente turno di campionato hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Bologna.

DIRETTA/ Udinese Roma (risultato finale 1-2): decide Cristante al 95'! (26 aprile 2024)

Il Napoli sta attraversando una stagione estremamente turbolenta, nonostante sia stato campione d’Italia in carica. Nonostante il cambio di allenatore da Garcia a Mazzarri e poi a Calzona, il rendimento è rimasto deludente. Gli azzurri si trovano attualmente al nono posto in classifica con 50 punti, a nove punti di distanza dalla zona Champions e a cinque punti dal settimo posto. Nel loro ultimo match hanno pareggiato 2-2 in casa contro la Roma.

UDINESE NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Udinese Napoli vedrà queste probabili scelte per le formazioni da parte dei due allenatori. Per l’Udinese guidata in panchina da Fabio Cannavaro, 3-5-2 con Okoye tra i pali e una difesa a tre composta da Ferreira, Bijol, e Kristensen. Per il centrocampo, Ehizibue e Kamara sulle fasce e Samardzic, Walace e Zarraga dal 1′, mentre sul fronte offensivo si muoveranno Pereyra e Lucca. Per quanto riguarda il Napoli, Francesco Calzona partirà con un 4-3-3: Meret e difesa della porta e una difesa a quattro schierata dal 1′ con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; quindi centrocampo con Anguissa, Lobotka e Cajuste e tridente offensivo con titolari Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

UDINESE NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La partita in diretta tra Udinese e Napoli si preannuncia molto equilibrata, come suggeriscono le quote sul sito della Snai: la vittoria dei padroni di casa dell’Udinese è quotata a 3.50, mentre quella degli ospiti del Napoli è a 2.05, con i partenopei dunque considerati favoriti nonostante il fattore campo avverso. Il pareggio è quotato a 3.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA