Diretta/ Udinese Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: c’è Elmas, si gioca!

Diretta di Udinese Napoli che può regalare il terzo scudetto della storia alla formazione allenata da Luciano Spalletti. Napoli che risulta essere la formazione migliore in tutte le statistiche di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti è la formazione ad avere ottenuti più punti in campionato, frutto di 68 gol realizzati e 29 subiti che la proiettano come il miglior attacco e difesa del campionato di Serie A. In zona gol domina Victor Osimhen con 21 gol, risultando essere il miglior marcatore di questo campionato. Segue Kvicha Kvarathskelia con 12 gol e 10 assist, nonché unico giocatore ad essere in doppia cifra in entrambe le classifiche. Udinese che fa parte del passato dell’attuale allenatore del Napoli, vista la sua avventura in Friuli tra il 2000 ed il 2005, con una piccola parentesi all’Ancona.

Quest’anno per il Napoli 25 vittorie in campionato, ma non è un record per il tecnico toscano, in un campionato nazionale. Con la Roma, nel corso della stagione 2016-2017, ha collezionato ben 28 vittorie in campionato arrivando a quota 87 punti in classifica, che non bastarono, tuttavia, per la vittoria del campionato di Serie A. Udinese che potrebbe fare a meno ancora di Beto, alla ricerca della migliore condizione fisica. Leggiamo adesso le formazioni ufficiali della partita: ci siamo davvero, la diretta di Udinese Napoli sta per cominciare! UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, N. Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Ndombélé; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti (Marco Genduso)

UDINESE NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Udinese Napoli sarà visibile solo su Dazn. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile.

La visione della diretta Udinese Napoli è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn su smart tv, computer, smartphone, tablet o console.

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Udinese Napoli, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra friulani e partenopei allo stadio “Dacia Arena” di Udine: questa sarà la sfida numero 23 dal 1989 ad oggi con un bilancio di sette vittorie dei padroni di casa e sei successi ospiti, nove i pareggi. La prima sfida risale al 14 gennaio 1990 e racconta di un pareggio con gol (2-2).

Il 18 ottobre 1992, invece, la prima affermazione dei bianconeri friulani, 2-0. Per trovare il primo successo dei campani, infine, bisogna arrivare al 2 settembre 2007, un netto 5-0 per la formazione partenopea con i gol di Domizzi, Lavezzi, Sosa e la doppietta di Zalayeta. L’ultimo incrocio in Friuli è, invece, quello del 20 settembre 2021: 4-0 in favore del Napoli in virtù delle marcature firmate da Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano. (Giulio Halasz)

UDINESE NAPOLI, L’ULTIMO PASSO PER SPALLETTI

La diretta Udinese Napoli, gara in programma giovedì 4 maggio alle ore 20:45, rappresenta di fatto l’ultimo ostacolo che separa i partenopei dal loro terzo Scudetto. Basterà infatti non perdere a Udine e dunque collezionare almeno un punto per distanziare aritmeticamente quanto basta la Lazio seconda, ieri vittoriosa con il Sassuolo. Un campionato che poteva già essere dei partenopei domenica scorsa se non fosse per il pareggio maturato al Maradona contro la Salernitana, il terzo nelle ultime quattro.

Per l’Udinese si tratta di una partita senza pressioni di alcun tipo essendo lontana dall’Europa tanto quanto dalla retrocessione a sole sei giornate dalla fine, gara col Napoli compresa. Questo non toglie la voglia di continuare a far bene, soprattutto davanti al proprio pubblico: i friulani hanno una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi alla Dacia Arena con quattro pareggi e due vittorie contro Milan e Cremonese.

UDINESE NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Napoli vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-1-1 con Silvestri in porta e difesa a tre composta da Becao, Bijol e Perez. A centrocampo ci saranno Ehizibue e Udogie sulle fasce mentre a dar supporto nella zona nevralgica del campo troviamo Samardzic, Walace e Lovric. In avanti Pereyra agirà da trequartista alle spalle di Beto.

Risponde il Napoli che col consueto 4-3-3 andrà alla ricerca di quel punto che manca per lo Scudetto. Tra i pali Meret, retroguardia formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mediana Lobotka sarà il regista con Anguissa e l’ex Zielinski mezzali. Tridente classico con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

UDINESE NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Udinese Napoli danno per favorita la squadra di Spalletti. Bet365 offre il successo azzurro a 1.57 mentre il segno X paga quattro volte la posta in palio. Il 2 invece è a 5.50.

Per i bookmakers è più probabile vedere una sfida da almeno tre gol rispetto all’esito opposto: Over a 1.80, Under a 2. Ci si aspetta anche una rete per parte con il Gol a 1.80 contro 1.95











