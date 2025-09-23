Analisi della diretta Udinese Palermo, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Udinese Palermo (risultato 0-0): si gioca!

Partita che vanta eccellente tradizione ma che non si giocava dal marzo 2017, la diretta Udinese Palermo tornerà quindi oggi per la Coppa Italia dopo otto anni e mezzo di assenza. Nella competizione i precedenti sono solamente due, risalgono agli ottavi dell’edizione 2007-2008 (ai tempi ancora con andata e ritorno) e videro l’Udinese avere la meglio grazie al colpo per 0-1 al ritorno in Sicilia dopo il pareggio per 0-0 nella partita d’andata in Friuli.

Complessivamente i precedenti sono ben 57, con un bilancio curiosamente in ottimo equilibrio grazie a ventuno vittorie per parte più quindici pareggi. Negli ultimi anni non abbiamo più assistito alla diretta Udinese Palermo a causa dell’assenza dei rosanero dalla Serie A, dove invece i bianconeri friulani sono presenza fissa da ormai 30 anni. Simbolicamente, ricordiamo che nel 2016-2017 l’Udinese dominò vincendo per 1-3 l’andata a Palermo e poi 4-1 al ritorno. Oggi ci potrà essere la chance del riscatto per gli ospiti allo stadio Friuli? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Udinese Palermo, come seguire la partita in diretta streaming video

La diretta Udinese Palermo verrà giocata al Bluenergy Stadium ma a differenza delle sfide di campionato potrà essere seguita da tutti senza bisogno di alcun tipo di abbonamento, infatti la partita sarà trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset e in particolare su Italia1, canale 6 del digitale terrestre, in alternativa ci si potrà anche affidare allo streaming tramite l’applicazione o il sito di Mediaset Infinity.

Udinese Palermo, i friulani vogliono tornare a vincere

Impegno infrasettimanale anche per i friulani che alle 18.30 scenderanno in campo nella diretta Udinese Palermo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia nella quale si giocheranno il passaggio del turno, i bianconeri hanno bisogno di vincere per cancellare il più velocemente possibile la brutta prestazione nella sconfitta casalinga 0-3 contro il Milan dove la bravura difensiva che caratterizza la squadra è venuta meno.

Per i rosanero invece è l’ennesima occasione per mostrare di puntare alla promozione e dimostrare di avere una squadra già pronta alla categoria e che infatti si trova ai piani alti del suo campionato, soprattutto dopo la vittoria 2-0 sul Bari, in trasferta poi hanno sempre ottenuto vittorie e questo è un elemento da non sottovalutare.

Formazioni Udinese Palermo, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Udinese Palermo è previsto un ampio turnover da parte di Kosta Runjaic che sfrutterà l’occasione anche per provare dal primo minuto giocatori arrivati negli ultimi giorni di mercato che cercheranno di sfruttare l’occasione per guadagnarsi un posto da titolare anche per le prossime partite, il modulo tornerà un 3-5-2 in cui vedremo Nunziante tra i pali, Kabasele, Palma e Goglichidze come tre difensori centrali, Zanoli e Kamara saranno gli esterni con Lovric, Piotrowski e Miller a completare il reparto, coppia d’attacco formata da Buksa e Zaniolo.

Anche da Filippo Inzaghi qualche cambio dovrebbe essere fatto, il 3-4-2-1 è confermato ma i titolari saranno, Joronen, Diakité, Peda e Veroli, Gyasi, Gomes, Blin e Giovane, Le Douaron e Vasic, e Corona.

Udinese Palermo, quote e possibile risultato finale

Come è prevedibile anche per la diretta Udinese Palermo la squadra che gioca nella categoria superiore parte come favorita per il passaggio del turno visto che può contare su giocatori di livello maggiore anche tra le seconde linee e ha la possibilità di giocare con il supporto dei propri tifosi. Tra i siti di scommesse bet365 pagherà la vittoria dei bianconeri 1.75 mentre molto più alta è la vittoria dei rosanero che è fissata a 4.75, una via di mezzo è il pareggio, quotato 3.40 ma comunque molto difficile che possa vedersi alla fine dei 90 minuti di gioco.