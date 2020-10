Diretta Udinese Parma/ Streaming video tv: già sfida salvezza? (Serie A)

DIRETTA UDINESE PARMA: FRIULANI NON POSSONO SBAGLIARE!

Udinese Parma, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 18 ottobre 2020, come primo posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Possiamo senza dubbio presentare la diretta di Udinese Parma come una sfida già delicata, con in palio punti pesanti per formazioni che hanno come obiettivo primario la salvezza e poi si vedrà. In particolare l’Udinese di Luca Gotti è ancora inchiodata a quota zero punti e pure zero gol segnati, arriva dalla sconfitta casalinga contro la Roma prima della sosta e ha bisogno di una svolta immediata per non scivolare in una situazione che sarebbe già critica dopo sole quattro giornate.

Il Parma di Fabio Liverani invece ha tre punti in classifica perché due settimane fa ha vinto contro il Verona dopo due sconfitte consecutive, ma pure per gli emiliani questo è già un test significativo per capire quale potrà essere l’orizzonte del loro campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UDINESE PARMA

La diretta tv di Udinese Parma sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Udinese Parma, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PARMA

Cosa ci dicono invece le probabili formazioni di Udinese Parma? Luca Gotti dovrebbe schierare i padroni di casa con il 3-5-2: Nicolas in porta favorito su Scuffet in assenza di Musso; Becao, De Maio e Samir nella difesa a tre; Molina o Ter Avest esterno destro, Ouwejan a sinistra, Arslan nel cuore del centrocampo con De Paul e Pereyra mezzali, in attacco sicuramente Lasagna e ballottaggio Okaka-Deulofeu per la seconda maglia disponibile.

Per il Parma di Fabio Liverani modulo invece 4-3-1-2, con attenzione anche ai casi Covid: Sepe in porta; coppia difensiva centrale con Alves e uno fra Osorio e Iacoponi, più Laurini terzino destro e ballottaggio Pezzella-Gagliolo a sinistra; a centrocampo altro dubbio Grassi-Hernani per affiancare Kucka e Kurtic, Cyprien invece sarà il trequartista alle spalle di Gervinho e uno fra Karamoh e Inglese.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Udinese Parma in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa bianconeri, il segno 1 infatti è quotato a 1,80, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,60 e si raggiunge infine 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Parma.

