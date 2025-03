DIRETTA UDINESE PARMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Friulani a caccia di conferme, emiliani che devono risalire: la diretta Udinese Parma ci regalerà un sabato sera tra due formazioni separate da ben 13 punti in classifica. L’Udinese di Kosta Runjaic si gode la serenità e anche un periodo di forma davvero ottimo, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate per i bianconeri friulani, che infatti sono nella prima metà della classifica, di fatto salvi e potenzialmente con ancora speranze aperte in tema di Coppe europee, che potrebbero essere il sogno per avere motivazioni anche nel finale di stagione.

Per il Parma invece il debutto di Cristian Chivu ha portato una provvidenziale vittoria, quindi l’impatto è stato ottimo dopo quattro sconfitte consecutive, ma evidentemente un solo successo non può bastare per uscire dalla crisi. Gli emiliani dovranno mettere sul campo tutta la loro fame, potrà fare la differenza contro un’Udinese invece certamente più serena? UDINESE (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. A disposizione: Cassin, Piana, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic. PARMA (4-3-3): Suzuki; Leoni, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri. A disposizione: Marcone, Corvi, Almqvist, Del Prato, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Vogliacco, Camara, Pellegrino, Haj, Trabucchi, Plicco. All. Chivu. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

C’è una certa varietà di scelta se si desidera seguire la diretta Udinese Parma. Questa partita sarà infatti trasmessa non solo da DAZN ma pure da Now e da Sky. L’appuntamento è quindi in streaming sui siti o sulle app ufficiali, come Sky Go e Now Tv, mentre in televisione basterà sintonizzare la televisione sul canale Sky Sport Calcio o Sky Sport 251.

NESSUNO SI VUOLE PIU’ FERMARE

Anticipo serale con la diretta Udinese Parma di sabato 1 marzo 2025 alle ore 20:45. Presso il Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udinese i bianconeri di casa inseguono il quinto risultato utile consecutivo che potrebbe anche significare la terza vittoria consecutiva dopo aver sconfitto anche il Lecce la scorsa settimana. La squadra allenata da mister Runjaic vuole lasciarsi alle spalle le polemiche del calcio di rigore trasformato da Lucca, che è valso anche il gol partita, contro i pugliesi nonostante le indicazioni provenienti dalla panchina indicassero Thauvin come giocatore designato a battere il penalty. La decima posizione non è al momento a rischio ed i friulani potrebbero rimanere nella scia della Roma in caso di successo.

I ducali, invece, si piazzano appena fuori dalla zona retrocessione avendo vinto contro il Bologna tra le mura amiche nell’ultimo weekend di campionato. I ventitre punti sin qui guadagnati non permettono di vivere con tranquillità il prosieguo della stagione agli emiliani che però vogliono bissare il successo maturato contro i Felsinei che è coinciso con il debutto del tecnico Chivu. Nonostante il rumeno abbia girato i complimenti al suo predecessore, mister Pecchia, la sensazione è che il suo arrivo in panchina possa dare realmente una scossa ai gialloblu.

UDINESE PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visti anche i risultati più recenti ottenuti, nelle probabili formazioni della diretta Udinese Parma possiamo dire che il modulo 4-4-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Payero, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Thauvin e Sanchez dovrebbe essere quello impiegato dai friulani. Plausibile un turno di riposo per Lucca dopo l’insubordinazione di Lecce. Il 4-3-3 con Suzuki, Delprato, Valenti, Balogh, Valeri, Estevez, Keita, Sohm, Man, Bonny e Cancellieri sarà invece l’opzione scelta dal tecnico Chivu per fare risultato anche in trasferta con i suoi ducali.

PRONOSTICO UDINESE PARMA, LE QUOTE

Le quote emesse per la diretta Udinese Parma dai vari bookmakers relativamente all’esito finale del match sono favorevoli ai padroni di casa. L’1 è infatti indicato a 1.80 da agenzie come Sisal, che vede quindi gli ospiti più attardati almeno in partenza se si guarda pure al 2, quotato appunto a 4.50. I ducali potrebbero quindi faticare nel cercare di ottenere davvero il successo ed è più plausibile che la contesa possa concludersi invece con un pareggio, dove l’x è pagato infine a 3.50.