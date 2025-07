Analisi della diretta Udinese Qatar, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Udinese Qatar, bianconeri a caccia della prima vittoria

Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 luglio 2025, andrà in scena la terza amichevole stagionale della squadra bianconera del Friuli che si confronterà contro una selezione nazionale tra le migliori nella propria federazione e che si sta preparando per tentare di raggiungere la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Calciomercato Udinese News/ Pinamonti o Shpendi per il post Lucca, Payero verso il Palmeiras (24 luglio 2025)

La diretta Udinese Qatar andrà in scena al Mittersill in Austria, come già fatto per le due precedenti che hanno mostrato ancora un po’ di pesantezza nelle gambe dei giocatori bianconeri che sono nel pieno della preparazione e devono ancora trovare la forma migliore.

L’Udinese in queste prime partite amichevoli sta sperimentando un nuovo modulo rispetto alla difesa a 3 utilizzata lo scorso anno, ma soprattutto con una maggiore presenza nel reparto offensivo privo però do un attaccante di riferimento per la cessione al Napoli di Lorenzo Lucca.

DIRETTA/ Udinese Shabab Al Ahli (risultato finale 1-3): netto ko per i friulani (23 luglio 2025)

Le sperimentazioni del tecnico non hanno portato grandi risultati fino a questo momento visto che le prime due partite della stagione hanno portato un pareggio contro i croati dell’Opatija e una sconfitta per 1-3 contro i qatarioti dello Shabab Al Ahli, con però una squadra ancora da completare.

Diretta Udinese Qatar, come seguire la partita in streaming video

Come tutte le partite amichevole di questa estate delle squadre italiane anche la diretta Udinese Qatar sarà disponibile per la visione dalle 16.00 tramite la piattaforma Dazn e in diretta streaming video sull’app.

Calciomercato Udinese News/ Igamane per sostituire Lucca, Yuksek mediano in aggiunta (22 luglio 2025)

Diretta Udinese Qatar, le probabili formazioni

Non è facile provare ad anticipare quali potranno essere le scelte dei due allenatori visto che la diretta Udinese Qatar serve solo per provare nuovi schemi, far entrare in ritmo i giocatori e provare ad inserire i nuovi innesti nella rosa, Kosta Runjaic potrebbe riproporre nuovamente il 4-3-3 visto nelle precedenti partite con Sava tra i pali, Ehizibue, Kabasele, Solet e Kamara in difesa, centrocampo composto da Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp e tridente offensivo con Brenner e Iker Bravo sulle fasce e Bayo come prima punta.

La formazione asiatica invece sarà schierata da Julen Lopetegui con il suo solito 4-4-2 con Barsham in porta, Pedro Miguel e Ahmed terzini e Salmen e Khoukhi difensori centrali, a centrocampo Ganehi, Boudiaf, Madibo ed Edmilson Junior e coppia d’attacco formata da Afif e Ali.

Udinese Qatar, quote e pronostico finale

Nonostante le brutte prestazioni delle prime partite anche per la diretta Udinese Qatar i bianconeri partono come i favoriti per una sfida che li mette di fronte ad una nazionale che ha vinto l’ultima Coppa d’Asia in finale contro la Giordania con il risultato di 3-1 ma che ai Mondiali che ha ospitato non è sembrata al livello di nessun’altra altra partecipante. La vittoria della squadra di Runjaic è quindi quotata 1.85 da bet365 mentre la vittoria della squadra del Medio Oriente è data a 3.40, più alto ancora il pareggio a cui viene assegnato un valore di 3.60.