DIRETTA UDINESE RAPID LIENZ/ Video streaming tv: il ritorno di Andrea Sottil

DIRETTA UDINESE RAPID LIENZ: IL RITORNO

La diretta di Udinese Rapid Lienz segna, almeno in maniera ufficiale per quanto riguarda il campo, il ritorno di Andrea Sottil nella società friulana: l’allenatore è stato infatti un difensore che nel 1999, quando aveva 25 anni, è stato acquistato dall’Udinese dopo aver giocato nell’Atalanta. Nel quadriennio trascorso in Friuli Sottil ha avuto vari tecnici: prima Gigi De Canio con cui ha fatto il record di gol in Serie A (5), poi Luciano Spalletti, quindi Roy Hodgson e Giampiero Ventura, infine ancora Spalletti.

Era un’Udinese che dopo il grande terzo posto nel 1998 aveva calato il suo rendimento, ma si stava lanciando verso la grande era di Francesco Guidolin: c’è infatti per Sottil la vittoria di una Coppa Intertoto (i vecchi preliminari di Coppa Uefa) e un sesto posto in campionato, a livello personale per lui quattro stagioni decisamente positive prima di trasferirsi alla Reggina. Adesso, dopo 19 anni, Sottil torna all’Udinese nelle vesti di allenatore: sarà chiamato a un compito non indifferente perché abbiamo parlato della situazione attuale della società friulana, lui è reduce da un ottimo percorso con l’Ascoli e dunque vedremo quello che riuscirà a combinare… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UDINESE RAPID LIENZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Udinese Rapid Lienz non dovrebbe essere prevista: la partita amichevole della società friulana infatti non viene coperta dai canali della nostra televisione, e non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere tutte le informazioni utili sul match potrete comunque rivolgervi ai social network: l’Udinese infatti mette a disposizione le sue pagine liberamente consultabili, in particolare consigliamo di visitare gli account Facebook e Twitter.

LA PRIMA DI SOTTIL!

Udinese Rapid Lienz, che si gioca in diretta alle ore 18:00 di mercoledì 13 luglio, è la prima amichevole estiva della squadra friulana: siamo nella cittadina austriaca e con questa partita inizia ufficialmente l’avventura di Andrea Sottil sulla panchina bianconera. Reduce dall’ottimo lavoro con l’Ascoli, portato incredibilmente ai playoff in Serie B, l’allenatore ha preso il posto di Gabriele Cioffi che si è trasferito al Verona, e spera ovviamente di inaugurare un bel ciclo che possa magari portare l’Udinese ai fasti del passato, quando si qualificava addirittura per le coppe europee.

Non sarà semplice reggere il paragone, perché nel suo piccolo la squadra friulana ha disputato un ottimo campionato e ora i tifosi sperano che ci possa ripetere se non addirittura migliorare; sarà dunque una bella sfida per Sottil, e inizieremo a vedere come il nuovo allenatore si comporterà nella diretta di Udinese Rapid Lienz. Aspettando che l’amichevole prenda il via, noi possiamo anche provare a valutare quale possa essere il primo undici del nuovo corso bianconero, e allora prendiamoci del tempo per fare la nostra analisi sulle probabili formazioni di questa amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE RAPID LIENZ

Il modulo di riferimento di Sottil dovrebbe essere il 4-3-1-2, ma per la diretta Udinese Rapid Lienz ci sono comunque dubbi visto che i friulani sono abituati a giocare con il 3-5-2. Possiamo comunque ipotizzare la prima scelta: in porta andrà Marco Silvestri, davanti a lui Benkovic potrebbe essere titolare insieme a Rodrigo Becao e dunque avremmo Udogie che arretra la sua posizione giocando come terzino sinistro, mentre uno tra Nahuel Molina (futuro ancora incerto), Soppy e il classe 2002 Ebosele troverebbe spazio sulla corsia destra. In mezzo al campo il regista designato uscirebbe dal ballottaggio tra Walace e Jajalo.

A quel punto le due mezzali possono essere Martin Palumbo, arrivato dalla Juventus con buone aspettative, e Makengo che se la gioca con Arslan e Battistella, altro giovane (dalla Carrarese); Deulofeu e Sandi Lovric in ballottaggio con Samardzic per l’eventuale ruolo di trequartista, davanti invece attesa per i rientri di Riad Bajic, Cristo Gonzalez e Vizeu, da valutare invece le condizioni di Beto mentre Success ha chiuso bene l’ultimo campionato e sarà una risorsa in più.











