Diretta/ Udinese Roma streaming video tv: giallorossi per ripartire (Primavera)

DIRETTA UDINESE ROMA PRIMAVERA: OSPITI IN CRISI!

Udinese Roma Primavera, in diretta domenica 21 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi per ripartire dopo il pari contro il Cagliari favorito da errori difensivi che hanno riportato indietro in classifica la Roma, ora sesta ma comunque a +3 sull’Inter e nelle condizioni di chiudere la corsa alla qualificazione ai play off già in questa partita.

DIRETTA/ Torino Udinese Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

L’Udinese ormai retrocessa potrebbe rappresentare un’ottima chance per i capitolini, i friulani sono reduci da una sconfitta sul campo dell’Udinese con il penultimo posto ormai consolidato per i friulani con relativa discesa nel campionato Primavera 2 senza passare dai play out. All’andata facile vittoria della Roma, 4-0 all’Udinese, il 25 maggio 2019 i friulani hanno perso 1-3 nell’ultimo precedente casalingo contro i giallorossi.

Diretta/ Fiorentina Udinese (risultato finale 2-0): gol di Castrovilli e Bonaventura!

UDINESE ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Piana; Abdalla, Abankwah, Guessand; Buta, Castagnaviz, Centis, Iob; Semedo, Asante, Pejicic. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula.

DIRETTA/ Udinese Cesena Primavera (risultato finale 3-1): la ribaltano i friulani

UDINESE ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.45.











© RIPRODUZIONE RISERVATA