Diretta Udinese Roma/ Streaming video tv: match già delicato! (Serie A)

Udinese Roma, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine alle ore 20.45 di questa sera, sabato 3 ottobre, è l’anticipo di prima serata in programma nella terza giornata del nuovo campionato di Serie A 2020-2021. In sede di presentazione della diretta di Udinese Roma, bisogna sottolineare che la posta in palio è già delicata. Questo vale innanzitutto per l’Udinese padrona di casa: passi la sconfitta di misura a Verona domenica scorsa, ma il brutto ko casalingo di mercoledì contro lo Spezia ha già fatto scattare l’allarme per la società della famiglia Pozzo. Per quanto riguarda la Roma, possiamo certamente dire invece che i giallorossi di Paulo Fonseca hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, tra la sconfitta a tavolino di Verona e il pareggio contro la Juventus al termine di una eccellente prestazione. Il bilancio dunque non è del tutto negativo, ma resta il fatto che la Roma in classifica ha un solo punto: arriverà questa sera da Udine la prima vittoria del campionato?

DIRETTA UDINESE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Roma sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma satellitare per chi ha attivato l’apposita opzione, oppure il match sarà visibile in diretta streaming video questa sera su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per tre partite a giornata della Serie A 2020-2021.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Udinese Roma. Per i biancomeri modulo 3-5-2 nel quale però va cambiato l’atteggiamento prima ancora degli uomini: dovere in particolare dei big, da Musso in porta a De Paul fino a Lasagna in attacco, perché la situazione dei bianconeri comincia già a farsi preoccupante. Per la Roma invece ci attendiamo in linea di massima la conferma del 3-4-2-1 che tanto ha fatto soffrire la Juventus, anche perché i giallorossi hanno goduto di una settimana di lavoro completo e di conseguenza non ci sono esigenze di turnover. Le citazioni sui singoli le spendiamo per Kumbulla, subito titolare in difesa, e per un Veretout fondamentale nel cuore del centrocampo, mentre davanti i favoriti potrebbero essere ancora Pedro e Mkhitaryan alle spalle del centravanti Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Udinese Roma, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai si annuncia una partita favorevole agli ospiti. Il segno 2 per la vittoria della Roma è quotato a 1,65, si sale poi a 4,00 per il segno X in caso di pareggio ed infine – se si concretizzasse il successo dell’Udinese – a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1.



