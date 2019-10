Diretta Udinese Roma/ Streaming video tv: riscatto per i friulani? (Serie A)

Udinese Roma, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati e si gioca mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020. Dopo quattro pareggi consecutivi tra campionato ed Europa League, la Roma di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in casa contro il Milan, sfruttando i tanti errori commessi dai rossoneri che con dei patatrac difensivi hanno messo sul piatto d’argento la vittoria ai giallorossi. Che ne hanno approfittato ben volentieri, segnando con Dzeko e Zaniolo confermatisi punte di diamante offensive della squadra. A Udine la Roma troverà però un’Udinese ferita nell’orgoglio dopo il durissimo 7-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta. Partita influenzata dall’espulsione di Opoku, ma i friulani non si aspettavano una battuta d’arresto così dura. Cercheranno riscossa in casa dove finora l’Udinese ha ottenuto le sue tre vittorie in campionato contro Milan, Bologna e Torino.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Udinese Roma sarà trasmessa in tv sul satellite sul canale numero 212 (DAZN1+) per tutti gli abbonati Sky. L’esclusiva sarà disponibile anche in diretta streaming video per gli abbonati DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Udinese Roma, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la decima giornata di Serie A. L’Udinese allenata da Tudor scenderà in campo con un 3-5-2 schierato con: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, de Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Risponderà la Roma guidata in panchina da Fonseca con un 4-2-3-1: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono la Roma favorita sull’Udinese. Quota per il segno ‘1’ fissata a 4.00, eventuale pareggio quotata 3.50 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 1.95. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.90 e l’under 2.5 quotato 1.80.



