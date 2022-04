Diretta Udinese Salernitana/ Streaming video tv: si recupera dopo 4 mesi (Serie A)

DIRETTA UDINESE SALERNITANA: FINALMENTE SI RECUPERA!

Udinese Salernitana, che è in diretta dalla Dacia Arena e si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 20 aprile, è valida per il recupero della 19^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Finalmente, dopo quattro mesi, si gioca questa partita: all’epoca la Asl della Regione Campania aveva bloccato il viaggio della Salernitana in Friuli a causa dei casi di Covid riscontrati nel gruppo squadra. L’Udinese si era presentata in campo vincendo ufficialmente a tavolino, ma visti i precedenti la Lega Serie A ha deciso che ovviamente la gara andasse comunque giocata, e dunque eccoci qui a metà aprile.

Nel frattempo l’Udinese è salva e arriva da un ottimo periodo, al momento arrivato ad un 4-1 interno contro l’Empoli per salire a 39 punti in classifica; la Salernitana però ci crede, la situazione è naturalmente complicatissima ma il blitz di Marassi contro la Sampdoria è stato fondamentale per dirci che Davide Nicola, non per la prima volta nella sua carriera, non si arrenderà tanto facilmente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Udinese Salernitana; mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni

DIRETTA UDINESE SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Salernitana non sarà trasmessa sui nostri canali: da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Serie A è la piattaforma DAZN, che “concede” tre partite per turno alla televisione satellitare. Il recupero di oggi non fa parte di questo pacchetto, e allora soltanto gli abbonati alla suddetta DAZN potranno assistere al match con una visione che sarà in diretta streaming video. In alternativa a tablet e smartphone, i clienti potranno utilizzare i device compatibili (per esempio Xbox One o Playstation 4 e 5) o ancora una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA

Nella diretta Udinese Salernitana Gabriele Cioffi deve rinunciare a tre giocatori: Pereyra e Beto sono infortunati, Nahuel Molina è infortunato. Senza di loro dunque la formazione friulana cambia: a centrocampo si prepara Jajalo a completare il terzetto centrale nel quale Arslan potrebbe tornare utile per far rifiatare Walace o Makengo, davanti invece potrebbe arrivare la conferma per Deulofeu e Success ma occhio a Pussetto e Nestorovski, che se la giocano. In difesa a protezione di Marco Silvestri possibilità per Nuytinck per uno tra Rodrigo Becao e Nehuen Perez con la conferma di Pablo Marì; a destra spazio per Soppy, sull’altro versante pronto Udogie.

Nicola invece potrebbe giocare, nel suo 3-5-2, con qualche elemento diverso rispetto a domenica: in attacco per esempio dovremmo vedere Ribéry fare coppia con uno tra Djuric e Federico Bonazzoli, ma occhio anche a Verdi; Perotti invece può essere utilizzato come mezzala tattica per Ederson o Lassana Coulibaly, Gagliolo come esterno sinistro mentre Veseli può giocare nel terzetto arretrato. Ancora, Di Tacchio è in ballottaggio con Bohinen per la maglia di regista nel settore nevralgico del campo; in porta avremo sicuramente Sepe, dei tre difensori centrali quelli più certi di avere il posto anche oggi sono Radovanovic e Federico Fazio, poi Zortea può agire come esterno destro in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato per la diretta Udinese Salernitana. La squadra favorita è naturalmente quella friulana: vale 1,50 volte la puntata il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro il segno 2 che regola l'ipotesi del successo campano vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 6,00 volte quanto messo sul piatto. Il segno X, che è quello sul quale dovrete puntare per il pareggio, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 4,50 volte quello che avrete pensato di investire.











