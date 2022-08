Diretta/ Udinese Salernitana streaming video tv: subito sotto esame (Serie A)

DIRETTA UDINESE SALERNITANA: PARTITA COMBATTUTA!

Udinese Salernitana, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Subito sotto esame due squadre costrette a partire con una sconfitta nella nuova stagione. Friulani ko a Milano in una partita ricca di polemiche contro il Milan a causa delle decisioni arbitrali, in cui però alla distanza l’Udinese non è riuscita a tenere testa ai campioni d’Italia in carica, subendo quattro gol.

La Salernitana ha perso di misura in casa contro la Roma, in una partita in cui comunque i giallorossi avrebbero potuto legittimare sicuramente la loro supremazia segnando più gol, con i granata che cercano un maggiore apporto dai nuovi innesti, come quello di Candreva. L’Udinese ha vinto 0-4 a Salerno nell’ultima giornata del campionato scorso, ko che senza la mancata vittoria del Cagliari a Venezia avrebbe significato per i granata la retrocessione in B. Il 20 aprile 2022 la Salernitana ha vinto l’ultimo precedente disputato a Udine, il 26 settembre 1998 l’Udinese ha battuto, col punteggio di 2-0, per l’ultima volta i granata in casa in un incontro ufficiale.

DIRETTA UDINESE SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Salernitana non sarà una di quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Udinese Salernitana sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Salernitana, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Risponderà la Salernitana allenata da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Candreva; Botheim, Bonazzoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

