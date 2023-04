DIRETTA/ Udinese Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Udinese Sampdoria Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo posticipo? L’Udinese Primavera non vince dal 20 febbraio e da allora ha raccolto un solo punto in cinque partite, un problema serio in classifica per i giovani bianconeri che sembrano ormai condannati alla retrocessione, dal momento che si contano appena 16 punti totali, frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi e diciassette sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti dell’Udinese è ovviamente negativa (-22), a causa di 19 gol segnati a fronte dei 41 invece subiti.

Video/ Udinese Monza (2-2) gol e highlights: rigore di Beto allo scadere salva Sottil

La Sampdoria Primavera arriva invece da un periodo altalenante, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre giornate, inoltre la sua classifica è senza dubbio migliore. I blucerchiati infatti hanno raccolto finora 32 punti, i numeri dopo le prime venticinque giornate ci parlano di otto vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte, con 36 gol segnati e 35 invece subiti, quindi una differenza reti che è sia pure di un soffio positiva (+1). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Udinese Sampdoria Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sampdoria Cremonese (risultato finale 2-3): Sernicola affossa i blucerchiati

UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sampdoria Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Udinese Sampdoria Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

SI CHIUDE COL POSTICIPO!

Udinese Sampdoria Primavera, in diretta alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventiseiesima giornata del Campionato Primavera 1, cioè il turno pasquale del massimo torneo giovanile del calcio italiano. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Udinese Sampdoria Primavera sarà importante soprattutto per gli ospiti blucerchiati, che con il pareggio contro il Cagliari della scorsa settimana sono saliti a quota 32 punti, ma restano ancora implicati nella lotta per non retrocedere.

Diretta/ Udinese Monza (risultato finale 2-2): Beto la pareggia!

Il turno di oggi è favorevole e andrà sfruttato, perché invece l’Udinese Primavera di fatto non ha più speranze: i giovani bianconeri friulani arrivano dalla sconfitta contro il Milan e più in generale da un campionato davvero pessimo, con soli 16 punti al proprio attivo per cui il destino dell’Udinese appare ormai segnato. Staremo a vedere se i padroni di casa friulani sapranno salvare l’orgoglio o se gli ospiti faranno un passo avanti verso la salvezza: che cosa ci dirà la diretta di Udinese Sampdoria Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Udinese Sampdoria Primavera. Jani Sturm, allenatore dei padroni di casa, potrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 e indichiamo questi possibili undici titolari: Nuredini, Abankwah e Abdalla nella difesa a tre davanti al portiere Di Bartolo; a centrocampo invece potremmo vedere il quartetto formato da Iob, Zunec, Centis e Buta; infine il reparto offensivo dei bianconeri potrebbe prevedere Pejicic e Asante sulla trequarti, a supporto del centravanti Vivaldo.

La Sampdoria Primavera di mister Felice Tufano potrebbe invece scendere in campo secondo il modulo 3-5-2, nel quale indichiamo questi undici calciatori come possibili titolari: Tantalocchi in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Miettinen, Aquino e Migliardi; folta linea a cinque invece nel centrocampo doriano, nella quale potrebbero trovare una maglia dal primo minuto Porcu, Cecchini, Uberti, Pozzato e Di Mario; infine il tandem d’attacco della Sampdoria Primavera potrebbe essere composto da Malagrida e Montevago.











© RIPRODUZIONE RISERVATA