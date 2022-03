Diretta/ Udinese Sampdoria streaming video tv: voglia di tranquillità (Serie A)

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA: FRIULANI FAVORITI, LA SAMP NON PUÒ MOLLARE!

Udinese Sampdoria, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Voglia di tranquillità per due squadre che non sono riuscite ancora ad allontanarsi in maniera decisiva dalla zona retrocessione e che procedono appaiate a quota 26 punti in classifica. L’Udinese però ha disputato due partite in meno e potrebbe ricevere dai recuperi un balzo in avanti importante: i friulani arrivano all’appuntamento reduci da due pareggi contro Lazio e Milan.

DIRETTA/ Atalanta Sampdoria (risultato finale 4-0): la chiude Miranchuk!

La Sampdoria ha invece incassato un poker sul campo dell’Atalanta dopo il successo interno con l’Empoli, con i blucerchiati che dall’arrivo di Giampaolo in panchina stanno puntualmente alternando vittorie in casa e sconfitte in trasferta. Nel match d’andata a Marassi pirotecnico pareggio col punteggio di 3-3 tra le due squadre, il 16 maggio 2021 la Sampdoria ha espugnato la Dacia Arena nell’ultimo precedente a Udine grazie a un rigore trasformato da Fabio Quagliarella.

Diretta/ Bologna Sampdoria Primavera (risultato finale 2-2): Yepes la riprende al 95'

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Sampdoria di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Milan Udinese (risultato finale 1-1) video tv: Udogie frena i rossoneri

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Sampdoria, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Risponderà la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Quagliarella, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Sampdoria ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA