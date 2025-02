DIRETTA UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA, SI GIOCA IN FRIULI

Una gara che potrebbe far cessare la crisi bianconera, anche se l’avversario è molto complesso da affrontare. Stiamo parlando della diretta Udinese Sassuolo Primavera, in programma sabato 1 febbraio 2025 alle ore 11:00 in Friuli. I bianconeri non hanno mai vinto in questo 2025 avendo perso 1-0 con la Cremonese, 6-0 in casa contro la Fiorentina, il pesante 5-1 con la Sampdoria e 3-2 dalla Juventus. L’unico segno X è quello in casa contro l’Empoli.

Il Sassuolo sta alternando da tempo una vittoria e una sconfitta. I recenti successi sono arrivati contro Sampdoria, Genoa e Cesena mentre le sconfitte erano 2-1 in casa dell’Inter e 3-1 conto l’Atalanta, le due nerazzurre.

DOVE VEDERE DIRETTA UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Udinese Sassuolo Primavera, dovrete accendere la tv sul canale 60 del digitale terrestre. Con loro sarà possibile assistere in diretta streaming su smartphone o in alternativa sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA

L’Udinese Primavera si giocherà tutto con il 4-3-2-1 con Cassin in porta, difesa a quattro Shpuza, De Paoli, Del Pino e Bozza. A centrocampo ci saranno invece De Crescenzo, Demiroski e El Bouradi con Di Leva e Morello dietro a supportare Bonin.

Il Sassuolo predilige invece il 4-3-1-2 con Scacchetti in porta, difeso da Parlato, Corradini, Macchioni e spiegare la situazione con Baroni. A centrocampo spazio a Cardascio a destra, Leone a sinistra e Lopes dietro a Bruno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA

I favoriti di quest’oggi saranno i ragazzi del Sassuolo con il 2 a 1.42. L’1 fisso è offerto a 5.75 con X a 4.7. Gol E No Gol a 1.57 e 2.15.

