Diretta/ Udinese Sassuolo (Serie A) streaming video e tv: caccia agli stimoli

DIRETTA UDINESE SASSUOLO: SFIDA INTRIGANTE E INCERTA

Udinese Sassuolo, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Caccia agli stimoli per due squadre che rischiano di veder “congelata” la propria classifica quando non si è ancora arrivati a tre quarti di campionato. L’Udinese nel turno infrasettimanale ha sfiorato il colpaccio in casa del Milan, subendo il pari su rigore solo a tempo abbondantemente scaduto. Un calo di tensione che ha fatto infuriare il tecnico Gotti, anche se l’Udinese è al momento a +8 sul Cagliari (e a +9 sul Torino che deve però recuperare 2 partite). Può ancora coltivare qualche ambizione europea il Sassuolo che ha riacciuffato in extremis il pari contro il Napoli mercoledì scorso: dopo aver subito il 2-3 in extremis Ciccio Caputo ha comunque trasformato il rigore del 3-3 al 95′. Sassuolo a -2 dal Verona nella corsa all’ottavo posto, gli scaligeri corrono ma entrambe le formazioni possono ancora sperare nella qualificazione alle competizioni continentali della prossima stagione, a patto di trovare continuità per correre ancora con le big del campionato.

DIRETTA UDINESE SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sassuolo sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Le probabili formazioni della sfida tra Udinese e Sassuolo presso la Dacia Arena. I padroni di casa allenati da Luca Gotti scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Udinese e Sassuolo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.40 volte la posta scommessa.

