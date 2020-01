DIRETTA/ Udinese Sassuolo (risultato finale 3-0) streaming video DAZN: game over

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO FINALE 3-0): GAME OVER

E’ terminata la diretta della partita della Dacia Arena, quella fra l’Udinese e il Sassuolo. Triplice fischio finale che è giunto al novantesimo più recupero sul risultato di tre reti a zero per i padroni di casa bianconeri. Decisive le reti siglate da Okaka al 14esimo e da Sema al 68esimo, con De Paul che ha fissato poi lo score al 90esimo, quando la gara era di fatto già conclusa da un pezzo. Il Sassuolo vistosi in campo quest’oggi ha fatto davvero poco per provare a pareggiare i conti, se non un tentativo di Boga alla mezz’ora del secondo tempo, e uno iniziale di Traore, su cui comunque Musso è stato attentissimo. Grazie ai tre punti, Udinese virtualmente in undicesima posizione, a quota 24, lo stesso punteggio del Napoli. Sassuolo che invece rimane fermo a quota 19, e che rischia di scivolare in acque fin troppo agitate se le squadre dietro dovessero vincere. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 2-0): GOL DI SEMA

Quando siamo al 75esimo minuto della diretta di Udinese-Sassuolo, i friulani hanno raddoppiato, portandosi così sul risultato di due reti a zero. Poco fa, precisamente al 68esimo minuto di gioco, è giunta la rete di Sema, bravo a trovare il massimo bottino sfruttando un assist di Fofana. Friulani che sembrano quindi destinati ad un comodo finale di gara, anche se in questo secondo tempo il Sassuolo ha avuto un paio di occasioni per riequilibrare il match. Al sessantunesimo l’ultima, dopo un gran destro a giro di Boga, su cui Musso è stato comunque attento e bravo a chiudere ancora una volta la propria porta. Da segnalare due sostituzioni, una per l’Udinese al 62esimo, fuori Lasagna dentro Pussetto, e una al 69esimo per gli emiliani, fuori Duricic e dentro Raspadori. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 1-0): TENTATIVO DI TRAORE

Siamo al sessantesimo minuto di gioco alla Dacia Arena, dove è in corso la diretta della sfida fra Udinese e Sassuolo. Quando mancano solo trenta giri di orologio al triplice fischio finale, comanda ancora la compagne di casa, (uno a zero il risultato) che ha sbloccato il match al quattordicesimo con Okaka. Sassuolo che sembrerebbe essere sceso in campo in questa seconda frazione di gioco con un piglio diverso, come confermato anche dall’occasione capitata al 48esimo minuto sui piedi di Traore: grande apertura di Caputo per il compagno di reparto, ma Musso è bravissimo a chiudere la porta. Nessun’altra azione degna di nota da segnalare in questo primo quarto d’ora del secondo tempo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

E’ terminata pochi istanti fa la diretta del primo tempo di Udinese-Sassuolo, lunch match di questa 19esima giornata di Serie A. Il direttore di gara ha rimandato le due formazioni negli spogliatoi sul risultato di uno a zero per i padroni di casa. Resiste quindi la rete siglata da Stefano Okaka al 14esimo minuto di gioco, con l’attaccante bianconero bravo a sfruttare un assist al bacio di Mandragora sugli sviluppi di un corner. In questo finale di primo tempo non si sono verificate particolari occasioni ne da una parte ne dall’altra, con la gara che si è quindi portata al 45esimo senza grandi emozioni. La cosa certa è che il Sassuolo dovrà fare molto di più nel secondo tempo se vorrà provare a rimettere in carreggiata la partita. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 1-0): CONSIGLI SALVA LA PORTA

La diretta fra Udinese e Sassuolo è giunta alla mezz’ora di gioco. Le due squadre sono ancora sul risultato di una rete a zero per i padroni di casa in quel della Dacia Arena di Udine, con gli emiliani che fino ad ora non sono stati in grado di replicare alla rete di Stefano Okaka siglata al quattordicesimo minuto del match. E pensare che erano stati proprio gli ospiti di Sassuolo a sfiorare il vantaggio poco prima del gol dell’Udinese: al tredicesimo, infatti, un tiro di Traore aveva trovato in controtempo Musso, scheggiando il palo. Ma come da più “vigliacca” legge del campo, a gol sbagliato si replica con un gol subito, e così l’Udinese si è portata in vantaggio. Friulani che hanno sfiorato il raddoppio il 27esimo con Mandragora, che a due passi dalla porta ha trovato la grande opposizione di Consigli. Appuntamento al termine del primo tempo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 1-0): GOL DI OKAKA

La diretta di Udinese e Sassuolo giunge al quindicesimo minuto di gioco. Al momento in cui vi scriviamo la partita si è sbloccata in favore dei friulani, che hanno trovato il gol pochi istanti fa. Al quattordicesimo rete di Stefano Okaka, che è stato bravo a trafiggere Consigli. Il centravanti bianconero si era già fatto vedere in due occasioni in precedenza. La prima era giunta al settimo minuto di gioco, con Okaka che aveva ricevuto una gran palla sugli sviluppi di un corner, fallendo però a due passi dalla porta presieduta da Consigli. Un minuto dopo, ancora Okaka, con stacco imperioso di testa ma con la palla che era finita di poco alta sopra la traversa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Sta per avere inizio la diretta di Udinese Sassuolo e già le formazioni ufficiali del match di Serie A stanno per uscire dagli spogliatoi: prima del fischio d’inizio è per bene prendere in considerazione qualche statistica utile. Alla vigilia della 19^ giornata dobbiamo certo ricordare che i friulani sono ora fermi alla 13^ posizione della classifica, con solo 21 punti, questi messi da parte con sei vittorie e tre pareggi: i bianconeri inoltre hanno fin qui segnato 14 gol e ne hanno incassati ben 28. Segnaliamo invece per il Sassuolo la 14^ posizione della classifica, con 19 punti: i neroverdi infatti hanno messo da parte cinque successi e quattro pareggi finora e certo hanno da sistemare il dato relativo al gol, con 30 reti fatte e ben 31 subite ad oggi. ora parola al campo, via! UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Romagna, Rogério; Magnanelli, Obiang; H. Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi (agg Michela Colombo)

GLI ALLENATORI

Siamo alla vigilia della diretta di Udinese Sassuolo e certo è arrivato il momento ora di mettere in evidenza anche i due allenatori, che non mancheranno all’appuntamento alla Dacia Arena per la 19^ giornata di campionato. A fare gli onori di casa sarà naturalmente Luca Gotti, che da vice di Igor Tudor a inizio di novembre è diventato primo tecnico a interim, riuscendo subito a convincere spogliatoio, dirigenza e tifosi. I numeri sono tutti dalla sua parte, con una media punto di 1,56 a match in appena 9 partite. Di contro Gotti avrà naturalmente De Zerbi, tecnico del Sassuolo dal luglio del 2018 e dunque pronto a d affrontare la sua panchina numero 62 alla guida dei neroverdi. Va aggiunto che però finora l’allenatore ex di Benevento non ha sempre raccolto grandi risultati: la sua media punti è di solo 1,16 a match e nella prima parte di stagione ha incassato appena 19 punti. (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

Diamo ora uno sguardo anche allo storico che interessa la diretta di Udinese Sassuolo, sfida con cui si aprirà la domenica della Serie A. Dati alla mano mettiamo dunque subito in evidenza appena 12 precedenti ufficiali occorsi tra i due club, questi segnati dal 2013 a oggi e sempre in occasione del primo campionato italiano. Dando un controllo al bilancio complessivo notiamo poi che per tale scontro diretto si possono contare di ben 3 successi dei bianconeri e di 4 vittorie degli emiliani, con pure 5 pareggi che completano la statistica. Va infine aggiunto alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa segnato tra Udinese e Sassuolo risale, come è ben facile immaginare, alla stagione 2018-2019 della Serie A, dove pure assistemmo a due pareggi. Ricordiamo per tale incrocio che nel turno di andata la sfida terminò sullo 0-0, mentre al ritorno alla Dacia Arena si pareggiò per 1-1, con i gol di Sensi e Lirola. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Udinese Sassuolo, che sarà diretta dal signor Manuel Volpi ed è una sfida prevista domenica 12 gennaio 2020 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I friulani tornano a giocare nell’anno nuovo tra le mura amiche dopo l’importante successo in casa del Lecce: una partita condotta spesso all’attacco in cui i bianconeri sono usciti alla distanza nella ripresa, arrivando nel finale alla rete decisiva di Rodrigo De Paul dopo due gol annullati a Okaka. Un successo che ha portato l’Udinese a +7 dalla zona retrocessione e ha permesso ai friulani di portarsi a +2 da un Sassuolo che ha protestato in maniera vibrante dopo il ko di Genova contro il Grifone, in cui le decisioni arbitrali hanno lasciato perplessi De Zerbi in panchina e tutti i tifosi neroverdi, soprattutto in occasione del rigore concesso ai Grifoni nel primo tempo e del gol annullato a Djuricic nella ripresa. Ne è scaturita l’ennesima partita in cui il Sassuolo è stato sconfitto nelle battute conclusive dopo quelle contro Fiorentina, Lazio e Napoli che già avevano lasciato i neroverdi a secco dopo una buona prestazione, mentre col Cagliari era arrivato solo un punto con la rimonta sarda concretizzatasi nel recupero. In 6 precedenti casalinghi l’Udinese ha battuto il Sassuolo solo nel primo, 1-0 il 23 marzo 2014 con gol decisivo di Totò Di Natale.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Udinese Sassuolo, sfida prevista domenica 12 gennaio 2020 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Udinese allenata da Luca Gotti sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Risponderà il Sassuolo guidato in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakoupoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.25 la vittoria in casa, a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.10. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.90.



