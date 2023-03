Diretta/ Udinese Sassuolo streaming video e tv. Neroverdi da play off (Primavera)

DIRETTA UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Udinese Sassuolo Primavera, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi da play off dopo gli ultimi risultati, il poker calato al Cesena nell’ultima sfida è stato il quarto risultato utile consecutivo per un Sassuolo ora a una sola lunghezza dal sesto posto occupato dalla Juventus e dalla conseguente possibilità di partecipare alla post season a fine stagione.

Resta invece difficile la situazione dell’Udinese che con il ko subito in casa della capolista Lecce è incappata nella terza sconfitta consecutiva, restando così a -9 dalla possibilità di giocarsi la salvezza ai play out con lo spettro della retrocessione diretta che si fa sempre più vicino. All’andata Sassuolo vincente con un secco 2-0 sui friulani, ultimo precedente in casa dell’Udinese datato 24 novembre 2018 e chiusosi con una vittoria bianconera con il punteggio di 1-0.

UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sassuolo Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: le partite del campionato Primavera 1 sono infatti fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Piana, Abankwah, Cocetta, Guessand, Iob, Centis, Castagnaviz, Pejicic, Buta, Asante, Semedo. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Leone, Kumi, Russo, D’Andrea, Miranda, Cannavaro, Martini, Bruno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE SASSUOLO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











