Diretta Udinese Shabab Al Ahli streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole della squadra friulana.

DIRETTA UDINESE SHABAB AL AHLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo accostarci alla diretta Udinese Shabab Al Ahli che sta per cominciare, parlando di come nella squadra degli Emirati Arabi ci siano alcune conoscenze. Il primo è certamente Paulo Sousa, che come allenatore è stato sulle panchine di Fiorentina e Salernitana solo per rimanere in Italia, dove aveva giocato anche con Juventus – il suo periodo migliore, anche se durato poco – Inter e Parma; pronti via, il tecnico portoghese ha vinto campionato, President’s Cup, Supercoppa e UAE Qatar Challenge Shield realizzando qualcosa di mai fatto prima, così come la striscia di 33 partite senza sconfitte.

La più lunga per il calcio degli Emirati Arabi Uniti, dunque diciamo che l’impatto di Paulo Sousa è stato più che buono; nello Shababh Al Ahli gioca poi Federico Cartabia: argentino dal passaporto italiano, cresciuto nel Valencia, stellina in divenire in epoca giovanile ma mai davvero affermatosi, nonostante qualche buona stagione nel Deportivo La Coruña. Infine il centrocampista serbo Luka Milivojevic: due anni e mezzo all’Olympiakos, ben sei e mezzi nel Crystal Palace con un totale di 198 presenze e 29 gol. Adesso è tempo di scoprire cosa succederà in campo nell’imminente amichevole: mettiamoci comodi, comincia la diretta Udinese Shabab Al Ahli! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA UDINESE SHABAB AL AHLI IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere disponibile una diretta Udinese Shabab Al Ahli salvo variazioni dell’ultima ora, allo stesso modo non potrete seguire la partita in diretta streaming video.

UDINESE SHABAB AL AHLI: FRIULANI IN CAMPO!

Prende il via tra poco la diretta Udinese Shabab Al Ahli, che si gioca infatti alle ore 17:30 di mercoledì 23 luglio presso il ritiro friulano di Bramberg, in Austria. L’Udinese avrebbe dovuto giocare solo ad agosto, ma in questi ultimi giorni ha fissato altre amichevoli: ecco dunque la prima.

La giocherà contro una formazione, quella dello Shabab Al Ahli, che fa capo agli Emirati Arabi Uniti; dunque un’altra espressione di quel calcio arabo che grazie alla Saudi Pro League e ai suoi folli investimenti ha preso sempre più piede, anche se in questo caso parliamo di qualcosa di ancora diverso.

Sia come sia, per l’Udinese una bella occasione per testare le situazioni in vista della prossima stagione, che per Kosta Runjaic dovrà essere quella della conferma: l’anno scorso il tecnico esordiente in Serie A ha fatto molto bene, ripetersi non sarà semplice.

Anche per questo c’è parecchio interesse nello scoprire quello che succederà nella diretta Udinese Shabab Al Ahli, noi aspettiamo che la partita amichevole prenda il via e nel frattempo possiamo iniziare a fare qualche considerazione su quelle che saranno le scelte della squadra friulana oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SHABAB AL AHLI

Sappiamo bene che il modulo di Runjaic è il 3-5-2 e dunque nella diretta Udinese Shabab Al Ahli dovremmo vederlo confermato, ma con quali uomini? In porta Sava o Padelli vista la lunga indisponibilità di Maduka Okoye, a comandare la difesa il nuovo arrivato Bertola che potrebbe agire in un reparto completato da Solet, per il momento rimasto in Friuli, e uno tra Kabasele, Lautaro Giannetti e Thomas Kristensen. Poi i soliti ballottaggi sulle corsie, perché la rosa è ancora ampia: andiamo con Ehizibue a destra e Zemura o Hassane Kamara a sinistra, ma occhio a Leonardo Buta.

Anche in mezzo tanti nomi per sole tre maglie: stando all’anno scorso avremmo Sandi Lovric, Karlstrom e Ekkelenkamp ma quest’ultimo può fare anche l’esterno tutta fascia, Payero è infortunato e dunque potrebbe esserci anche Zarraga tra i titolari.

Infine l’attacco: la coppia che stuzzica maggiormente è quella formata da Thauvin e Alexis Sanchez, per avere più peso specifico però Runjaic potrebbe puntare su Keinan Davis, senza dimenticarsi del gioiellino di casa Simone Pafundi che ormai ha bisogno di avere il suo salto di qualità.