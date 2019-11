Diretta Udinese Spartaks Jurmala/ Streaming video tv: amichevole internazionale

Udinese Spartaks Jurmala, che si gioca sabato 16 novembre 2019 alle ore 14.30 presso il centro sportivo Dino Bruseschi di Udine (match a porte chiuse), sarà una sfida amichevole con i friulani chiamati a mettere in campo minuti sulle gambe e nuovi automatismi sotto la guida del tecnico Luca Gotti. Il quale, partito come traghettatore dopo l’esonero di Igor Tudor, in questi ultimi giorni è stato confermato nonostante avesse sottolineato la volontà di tornare dietro le quinte. Dopo la vittoria di Genova l’Udinese in campionato ha sofferto in casa contro la Spal, ma ha mantenuto un pareggio grazie alla parata in pieno recupero di Juan Musso che ha sventato un calcio di rigore. I lettoni dello Spartaks Jurmala hanno chiuso al quinto posto il loro cammino in campionato terminato sabato scorso, con il calcio in Lettonia che si prepara ora alla lunga pausa invernale prevista come ogni anno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Spartaks Jurmala sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 110 del digitale terrestre in Friuli e in Veneto, ovvero Udinese TV. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire tramite pc oppure dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito udinews.tv.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPARTAKS JURMALA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Udinese Spartaks Jurmala, sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 presso il centro sportivo Dino Bruseschi di Udine (match a porte chiuse), sfida amichevole con friulani e lettoni alle prese con la sosta dei rispettivi campionati nazionali di massima serie. L’Udinese allenata da Gotti scenderà in campo con un 3-5-2: Nicolas, Opoku, De Maio, Samir, Ter Avest, Barak, Walace, Mandragora, Pussetto, Okaka, Lasagna. Risponderà lo Spartaks Jurmala con un 4-4-2: Nerugals, Abdullahi, Belakovic, Berenfelds, Emsis, Freimanis, Kramens, Opara, Skrebels, Tarasovs, Zalaks.



