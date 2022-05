DIRETTA/ Udinese Spezia video streaming tv: i friulani per spezzare il tabù casalingo

DIRETTA UDINESE SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Udinese Spezia non è particolarmente estesa: soprattutto, le due squadre si sono affrontate per la prima volta nel terzo millennio nell’agosto 2016 – terzo turno di Coppa Italia – e non lo facevano da 66 anni, tanto è passato dagli incroci in Serie B che hanno comunque segnato un’epoca. Sei anni fa alla Dacia Arena lo Spezia era passato con un pirotecnico 3-2; poi ha ripetuto l’opera nel settembre 2020, formalmente la prima giornata ma che si era giocata dopo le prime due. A segno Andrey Galabinov con una doppietta: data storica, perché quello 0-2 aveva rappresentato la prima vittoria di sempre in Serie A per lo Spezia.

Diretta/ Spezia Atalanta (risultato finale 1-3): Dea con Muriel, Djimsiti e Pasalic!

Naturalmente rimane anche l’ultima partita giocata a Udine tra queste due squadre; scorrendo la lista dei precedenti notiamo che l’Udinese non ha battuto lo Spezia, in Friuli, nelle ultime quattro gare giocate e che l’ultimo successo interno risale al gennaio 1942 – sempre in Serie B. Se non altro però la formazione attualmente allenata da Gabriele Cioffi ha vinto le ultime due partite in assoluto, entrambe disputate al Picco; dunque vedremo cosa succederà oggi in questo match della 37^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sassuolo Udinese (risultato finale 1-1): termina pari un match spettacolare

DIRETTA UDINESE SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Spezia non sarà disponibile: questa partita valida per la 37^ giornata di Serie A non verrà infatti trasmessa sulla televisione satellitare, che ne fornisce tre per ogni turno. L’appuntamento dunque è sulla piattaforma DAZN, che invece manda in onda l’intera programmazione del massimo campionato di calcio; per accedere al servizio dovrete essere abbonati, sarà una visione di Udinese Spezia in diretta streaming video e potrete utilizzare qualunque supporto compatibile (per esempio, anche Xbox o PSP4 e PSP5) come anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Udinese Inter (risultato finale 1-2): decidono le reti di Perisic e Lautaro

PARTITA SENZA TROPPI SPUNTI

Udinese Spezia, in diretta dalla Dacia Arena, va in scena alle ore 18:00 di sabato 14 maggio: si gioca per la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Battuto in casa dall’Atalanta, lo Spezia non è ancora salvo ma quasi: a Thiago Motta basta un punto per tenere i liguri in Serie A ancora una volta, e sarebbe un grande traguardo visto che l’addio di Italiano in estate aveva aperto parecchi dubbi sul cammino della squadra. Che invece ha viaggiato bene pur tra alti e bassi, e ora non dovrebbe avere sorprese perché per retrocedere dovrebbe fare zero punti, a fronte di un percorso netto sia del Cagliari che della Salernitana.

L’Udinese affronta le ultime due giornate in totale serenità, come del resto quelle precedenti: i friulani hanno disputato un’ottima stagione pur passata attraverso l’esonero di Gotti, con Gabriele Cioffi hanno ritrovato smalto e addirittura potrebbero provare a chiudere nella parte alta della classifica, anche se in questo senso hanno sprecato una bella chance pareggiando sul campo del Sassuolo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Udinese Spezia; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una valutazione sulle scelte che opereranno i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPEZIA

Approcciando la diretta Udinese Spezia va detto che Cioffi, non giocandosi alcunchè, potrebbe anche fare ampio turnover; non avrà a disposizione Rodrigo Becao e Success e forse nemmeno Beto, pensando ai titolari possiamo schierare i friulani con Marco Silvestri protetto da una linea che prevede Nehuen Perez, Pablo Marì e Nuytinck mentre sulle corsie esterne andrebbero a correre come sempre Nahuel Molina e Udogie (bella rivelazione del campionato), che farebbero compagnia a Walace supportato da Makengo e uno tra Pereyra e Arslan. Davanti, confermato Deulofeu: a fare coppia con lui sarebbe designato Pussetto.

Nello Spezia invece è squalificato Simone Bastoni, e allora Thiago Motta dovrebbe dare una maglia ad Agudelo che giocherebbe come esterno sulla trequarti; il modulo infatti potrebbe essere il 4-2-3-1, con Manaj riferimento avanzato e Verde a giostrare alle sue spalle, mentre sarà ovviamente Gyasi a completare la linea. I due centrali a protezione della difesa a quel punto sarebbero Kiwior, diventato un intoccabile per l’allenatore italo-brasiliano, e Maggiore; non cambierà la difesa a protezione del portiere Provedel, avremo infatti Erlic e Nikolaou con Amian terzino destro e Reca che correrà sulla fascia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Udinese Spezia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA