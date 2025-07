Diretta Udinese Strasburgo streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole (oggi mercoledì 30 luglio 2025)

DIRETTA UDINESE STRASBURGO (RISULTATO 0-0): IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE!

Le amichevoli spesso mettono di fronte squadre che non hanno molti precedenti, è il caso ad esempio proprio della diretta Udinese Strasburgo, che sarebbe una partita inedita a livello di confronti ufficiali. Volendo comunque provare a curiosare nella storia, possiamo aggiungere che l’Udinese nelle competizioni Uefa ha giocato quattro partite contro avversarie francesi come lo Strasburgo.

Calciomercato Serie A News/ Everton su Diao, per la difesa l’Udinese sceglie Omari (30 luglio 2025)

Due incontri furono contro il Rennes nella fase a gironi della Europa League 2011-2012, con un bottino positivo composto da una vittoria casalinga per 2-1 e un pareggio per 0-0 in terra francese. Altrettante partite contro il Lens, nei sedicesimi dalla Coppa Uefa 2005-2006 con qualificazione per l’Udinese, che infatti aveva vinto con un netto 3-0 all’andata allo stadio Friuli, potendosi così permettere una sconfitta per 1-0 nella sfida di ritorno in Francia. Queste però oggi sono solo curiosità verso la diretta Udinese Strasburgo, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Udinese News / Tre nomi al posto di Lucca, piace Zanoli del Napoli (29 Luglio 2025)

UDINESE STRASBURGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo sorprese dell’ultima ora, non dovremmo godere della diretta Udinese Strasburgo in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video. Attenzione allora ai siti Internet e ai canali social, in particolare del club friulano.

AMICHEVOLE INTERNAZIONALE

Una squadra italiana affronta una formazione francese in Austria: contesto molto internazionale per l’amichevole che andrà in scena a Mittersill alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 30 luglio 2025, cioè la diretta Udinese Strasburgo, buon test contro una squadra che giocherà in Conference League in questa stagione.

Diretta/ Udinese Qatar (risultato finale 3-0): tris di Ekkelenkamp (Amichevole, 26 luglio 2025)

Lo Strasburgo infatti ha concluso al settimo posto la scorsa Ligue 1, conquistando in questo modo l’accesso alle Coppe per la stagione che ormai è iniziata. Sarà un’amichevole di conseguenza significativa per i bianconeri friulani, d’altronde è giusto alzare il livello di difficoltà delle partite in avvicinamento all’inizio del nuovo campionato.

L’Udinese punta sulla continuità, dopo un 2024-25 all’insegna della tranquillità, mai a rischio in ottica salvezza e d’altronde lontano dai sogni di gloria europei. L’anno scorso Kosta Runjaic era stata la grande novità in panchina, quest’anno l’allenatore tedesco potrà fare tesoro dell’esperienza accumulata per provare a fare ancora meglio.

Finora le indicazioni per la sua Udinese sono state positive, in particolare grazie alla bella vittoria per 3-0 nella precedente amichevole contro il Qatar. Adesso si cerca la conferma contro i transalpini, che potrebbero essere un po’ più avanti nella preparazione avendo ad agosto anche il playoff di Conference League: ciò inciderà sulla diretta Udinese Strasburgo?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE STRASBURGO

Kosta Runjaic potrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per le probabili formazioni della diretta Udinese Strasburgo. Quanto ai titolari, potremmo provare ad indicare in porta Sava; una difesa a quattro con Ehizibue, Giannetti, Solet e Zemura; doppia linea a tre invece a centrocampo e in attacco, con Payero, Zarraga e Atta possibili titolari in mediana e Brenner, Davis ed Ekkelenkamp che potrebbero invece agire dal primo minuto nel tridente d’attacco.

Lo Strasburgo di mister Rosenior potrebbe invece affidarsi al modulo 3-4-2-1: possiamo citare il portiere Johnsson protetto dai tre difensori Mwanga, Omobamidele e Doukoure; a centrocampo potrebbero iniziare questa amichevole Amo-Ameyaw, Oyedele, El Mourabet e Moreira, così come Amougou e Bakwa sulla trequarti e Mara in qualità di centravanti per la formazione transalpina.