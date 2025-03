DIRETTA UDINESE TORINO PRIMAVERA: I FRIULANI DEVONO VINCERE PER SPERARE NELLA SALVEZZA

La trentesima giornata del campionato Primavera si apre con la diretta Udinese Torino Primavera in campo alle 11,00 di sabato 15 marzo. La sfida metterà di fronte due squadre che stanno lottando per salvarsi e cercano punti decisivi.

L’Udinese è in fondo alla classifica e può solo vincere per sperare di non retrocedere dopo le due sconfitte consecutive incassate contro Lecce e Cesena. Meglio il Torino che si trova in quattordicesima posizione e arriva da una sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 0 a 1.

DIRETTA UDINESE TORINO PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Udinese Torino Primavera sarà necessario collegarsi con SportItalia che trasmetterà la partita in chiaro sul canale 60. Inoltre, potrete seguire questo match con la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni e lo svolgimento.

UDINESE TORINO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere quali potrebbe essere le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida del campionato Primavera. L’Udinese di Bubnjic andrà in campo con un 4-3-3 con Cassin tra i pali difeso da Bozza e Del Pino che giocheranno come centrali di difesa. Conti, El Bouradi e Xhavara saranno i tre centrocampisti sostenuti da un tridente formato da Bonin, Cosentino e Vinciati.

Il Torino di Tufano giocherà con una difesa a tre formata da Mullen, Olsson e Mendes che difenderanno la porta di Siviero. Della Vecchia sarà squalificato e verrà sostituito da Sow con Rossi e Acar a completare il centrocampo e a sostenere le due punte che saranno Mangiameli e Perciun.

UDINESE TORINO PRIMAVERA, LE QUOTE

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Bwin la quota più bassa è affidata alla vittoria del Torino con un valore di 1.28, la vittoria dell’Udinese invece è quotata molto alta a 7.00 mentre il pareggio ha una quota intermedia pari a 5.25.