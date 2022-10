Diretta/ Udinese Torino streaming video tv: Friulani per la continuità (Serie A)

DIRETTA UDINESE TORINO: TEST DURO PER I FRIULANI

Udinese Torino, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Appuntamento importante per i friulani chiamati a dimostrare di avere la giusta continuità per puntare al vertice della classifica. L’Udinese ha dato dimostrazione di solidità pareggiando in casa della Lazio dopo l’X interna con l’Atalanta ma in Coppa Italia si è fatta sorprendere in casa dal Monza.

DIRETTA/ Sassuolo Torino Primavera (risultato finale 3-0): Bruno, doppietta vincente!

Il Torino ha superato contro il Cittadella l’ostacolo di Coppa ma appare in evidente difficoltà in campionato, col derby contro la Juventus che ha segnato la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato in cui i granata sono riusciti a raccogliere solo un pari casalingo contro l’Empoli. Il 6 febbraio scorso l’Udinese ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Torino, ultimo colpo esterno dei granata in Friuli lo 0-1 del 10 aprile 2021.

Diretta/ Torino Cittadella (risultato finale 4-0): Schuurs e Zima, poker granata!

COME VEDERE LA PARTITA UDINESE TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Udinese Torino sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Udinese Torino grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

Diretta/ Lazio Udinese (risultato finale 0-0): traversa di Deulofeu!

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Torino, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Beto, Deulofeu. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA