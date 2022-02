DIRETTA/ Udinese Torino video streaming tv: i precedenti in Friuli sono 37

DIRETTA UDINESE TORINO: I TESTA A TESTA

La diretta di Udinese Torino si disputa oggi in Friuli per la 37esima volta. Nei precedenti il bilancio è in favore della squadra bianconera che ha vinto per 15 volte rispetto alle 7 dei suoi avversari, mentre sono 14 i pareggi. I granata non vincono in Friuli contro questo avversario dall’ultimo match disputato nell’aprile scorso. La gara terminò col risultato di 0-1 decisa da una rete all’ora di gioco del gallo Belotti su calcio di rigore.

Diretta/ Torino Juventus Primavera (risultato finale 3-4) video tv: derby pirotecnico

L’ultimo successo dei bianconeri invece è targato 20 ottobre 2019. La gara in quell’occasione terminò sempre 1-0 ma stavolta per i padroni di casa. A deciderla fu una giocata di Stefano Okaka al minuto 42, servito dentro da una bellissima invettiva di Rolando Mandragora. Come andrà a finire la partita oggi?

DIRETTA/ Torino Sassuolo (risultato finale 1-1): beffa Raspadori dopo 3 legni granata

DIRETTA UDINESE TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Torino di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato finale 0-0) video tv: primo punto per Blessin!

UDINESE TORINO: IN EQUILIBRIO!

Udinese Torino, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Granata ambiziosi dopo un gennaio in crescendo, con la classifica degli uomini di Juric che avrebbe potuto essere ancor più lusinghiera dopo la sfida interna contro il Sassuolo, dominata dal Toro ma conclusa con un pareggio in extremis da parte dei neroverdi, con i granata comunque capaci di ottenere 7 punti nelle ultime 3 partite di campionato.

L’Udinese a quota 24 punti è comunque a +7 dalla zona retrocessione, con i friulani che hanno saputo tenersi lontani dalle sabbie mobili della classifica con l’ultimo pareggio contro il Genoa comunque prezioso per tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Torino vincente 2-1 nel match d’andata di questo campionato sull’Udinese, i granata si sono imposti di misura anche nell’ultimo precedente disputato in Friuli con il punteggio di 0-1 il 10 aprile 2o21.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Torino, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Nuytinck, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Torino alla Dacia Arena di Udine, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA