Diretta Udinese Torino/ Streaming video tv: granata per spiccare il volo (Serie A)

Udinese Torino si gioca domenica 20 ottobre alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, e sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Friulani appena sopra il gruppone delle squadre “pericolanti”, battuti a Firenze nell’ultimo match prima della sosta in una sfida che ha lasciato un po’ di amaro in bocca anche per alcune decisioni arbitrali. La squadra di Igor Tudor finora ha raccolto in casa le sue due vittorie, in termini generali non sta facendo malissimo e proverà a ripetersi contro un Toro troppo discontinuo a inizio stagione. L’ultimo 0-0 in casa contro il Napoli ha dimostrato però la solidità della squadra allenata da Mazzarri, che per puntare davvero in alto dovrà evitare scivoloni come quello precedente in casa del Parma.

La diretta tv di Udinese Torino, domenica 20 ottobre, sarà disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati Sky sul canale 252 di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito skygo.sky.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione SkyGo.

Le probabili formazioni di Udinese Torino, domenica ottobre alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. L’Udinese del tecnico Igor Tudor sarà schierata con un 3-5-2: Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Risponderà il Torino allenato da Walter Mazzarri schierato con un 3-5-2: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.

Per chi vorrà scommettere su Udinese Torino, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione granata. Vittoria interna quotata 2.80, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.55. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato invece 1.65.



