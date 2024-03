Diretta/ Udinese Torino, streaming video tv: match equilibrato (Serie A, 16 marzo 2024)

DIRETTA UDINESE TORINO, PERCORSI RECENTI SIMILI

La diretta Udinese Torino, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 15:00, racconta della 29esima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da una sorprendente vittoria in casa della Lazio per 2-1, il secondo successo nelle ultime cinque dopo l’1-0 contro la Juventus. Per il resto, due pareggi con Cagliari e Salernitana più il ko col Genoa.

Il Torino non sa più vincere. Almeno questa è l’impressione dato che l’ultima volta che i granata hanno ottenuto tre punti è stato il 16 febbraio contr il Lecce. Da lì in poi, due sconfitte di fila contro Lazio e Roma più ulteriori due pareggi. Il primo segno X è stato quello con la Fiorentina, il secondo al Maradona col Napoli.

UDINESE TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Udinese Torino sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Udinese Torino sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

UDINESE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Udinese Torino vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Okoye , difesa a tre con Ferreira, Giannetti e Kristensen. Agiranno da esterni Pereyra e Kamara con Payero, Walace e Lovric al centro. Davanti Thauvin-Lucca.

Risponde la squadra granata con il modulo 3-4-1-2. In porta Milinkovic, retroguardia formata da Sazonov, Buongiorno e Masina. A centrocampo spazio per Bellanova, Ricci, Gineitis e Rodriguez. Vlasic sarà il trequartista dietro a Zapata e Sanabria.

UDINESE TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Udinese Torino favorita la squadra di casa a 2.75. Secondo bet365, la X è data a 2,90 mentre il 2 a 2.80.

