Diretta Udinese Torino/ Streaming video tv: Nicola cerca punti (Serie A)

Udinese Torino, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 10 aprile 2021, come anticipo di prima serata per la trentesima giornata di Serie A. Ribalta dunque della sera per la diretta di Udinese Torino, partita che si annuncia importante soprattutto per i granata di Davide Nicola, reduci dall’ottimo pareggio nel derby contro la Juventus, che devono però ancora lottare per una salvezza che, avendo 24 punti pur con una partita da recuperare, è tutt’altro che garantita per il Torino, che dunque deve cercare punti ovunque, confermando i progressi fatti registrare nelle ultime settimane. Un Torino a caccia di punti salvezza farà quindi visita all’Udinese di Luca Gotti, che invece con i suoi 33 punti sembra essere ormai vicina all’obiettivo stagionale. I friulani arrivano dalla sconfitta sul campo dell’Atalanta, ma stanno dimostrando di meritare una tranquilla salvezza: oggi aggiungeranno un altro mattone? Avremo la risposta stasera, seguendo Udinese Torino…

DIRETTA UDINESE TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Torino sarà garantita sul canale DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, l’anticipo serale di Serie A sarà garantito agli abbonati DAZN, la piattaforma che ad ogni giornata trasmette in diretta streaming video tre partite del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO

Le probabili formazioni di Udinese Torino ci dicono che l’allenatore di casa Luca Gotti potrebbe rimettere titolare in difesa Samir, rischia dunque il posto Bonifazi. Confermato il modulo 3-5-1-1, stavolta Stryger Larsen è favorito su Zeegelaar come esterno sinistro, mentre Arslan potrebbe riprendersi il posto in cabina di regia affiancato da Walace e De Paul. In attacco infine avremo Pereyra trequartista a supporto dell’unica punta, che potrebbe essere Llorente più di Okaka. Nel Torino non è da escludere che Buongiorno possa essere confermato titolare nella difesa a tre di Davide Nicola, che deve fare i conti con la positività di Sirigu al Covid, dunque in porta giocherà Milinkovic-Savic. Modulo 3-5-2, a centrocampo dovremmo vedere Vojvoda, Rincon, Mandragora e Ansaldi, con Verdi trequartista oppure mezzala come già nel derby, comunque in sostegno delle punte Sanabria e Belotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Udinese Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa bianconeri, infatti il segno 1 è quotato a 2,40. Si sale poi a quote molto simili in caso di pareggio oppure di vittoria esterna da parte del Torino: infatti il segno X è quotato a 3,30 mentre il segno 2 varrebbe 3,20 volte la posta in palio.



