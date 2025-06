Diretta Udinese Torino U17 streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda semifinale nel campionato Under 17 Serie A.

DIRETTA UDINESE TORINO U17 (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Latina la partita tra Udinese e Torino U17 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle prime battute della sfida i friulani sparano largo da lontano al 4′ con uno spunto impreciso di Vettor. Ecco le formazioni ufficiali: UDINESE – Venuti, Fanin, Romanin, Davia, Cigaina, De Paoli, Vettor, Ramku, Visintini, Marello, Carrillo. A disposizione: Pirrò, Magonara, Gjergji, Germinaro, Mossolin, Elezzi, Bottaro, Bottacin, Anghileri. Allenatore: Gridel. TORINO – Cereser, Cekrezi, Bianchi, Amisano, Carrascosa, Cantarella, Bonacina, Ballanti, Falasca, Lebrino, Sheji. A disposizione: Martena, Re, Moretti, Luongo, Turola, Gori, Penkov, Marangon, Reynheim. Allenatore: Rebuffi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA UDINESE TORINO U17

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta Udinese Torino U17, per la semifinale scudetto nessun appuntamento in tv né eventualmente con una diretta streaming video.

SI COMINCIA!

Giunti a pochi minuti dalla diretta Udinese Torino U17, ripercorriamo il cammino delle due squadre in campionato. Il Torino è arrivato secondo nel girone A, a -7 dalla Juventus ma comunque con 6 punti di vantaggio sul Genoa: ne ha fatti 50 con la miglior difesa del girone (28 gol subiti, come i bianconeri), ma il capolavoro è arrivato nei quarti con l’eliminazione dell’Inter, una delle grandi candidate allo scudetto, al termine di due partite spettacolari visto che quella di andata è terminata 3-2 in favore dei granata, mentre il ritorno in casa dei nerazzurri si è chiusa sul 2-2, dunque con finale conquistata da parte del Torino.

L’Udinese invece era nel girone B, dove ha ottenuto il terzo posto: troppo superiori Inter e Milan ma i friulani hanno comunque ottenuto 51 punti (in 26 partite; 24 per il Torino) con la miglior difesa a 29 gol incassati. Nei playoff eliminate Lazio e Sassuolo (3-3 contro i neroverdi, e pass grazie alla miglior posizione in classifica), poi la doppia sfida alla Roma campione d’Italia in carica e con tre titoli negli ultimi quattro anni, anche per l’Udinese un capolavoro grazie alla vittoria per 1-0 all’andata., in casa, e il pareggio per 1-1 al ritorno. Stiamo allora per scoprire chi si prenderà la finale scudetto questa sera: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta Udinese Torino U17 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

UDINESE TORINO U17: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Ci avviciniamo alla diretta Udinese Torino U17, partita che mette in palio un posto nella finale scudetto del campionato Under 17 Serie A 2024-2025: si gioca in campo neutro, al Francioni di Latina, alle ore 20:30 di mercoledì 18 giugno, possiamo dire che siano arrivate fino a qui una big e una sorpresa.

Il Torino è stato già protagonista del campionato Under 18, in cui ha vinto lo scudetto: battuta la Roma in finale, e dunque i granata hanno confermato come il suo lavoro sul settore giovanile sia al top ormai da decenni, e adesso arriva un’altra occasione per mettere in bacheca uno scudetto che manca da tempo.

Sorprendente il cammino dell’Udinese, forse meno abituata ad arrivare a certi contesti; bisogna anche dire che negli ultimi anni il campionato Under 17 è stato sostanzialmente preda delle stesse squadre, ma con queste semifinali si può arrivare a un cambio della guardia e giustamente ci possono credere anche i giovani friulani.

Tra poco il calcio d’inizio per la diretta Udinese Torino U17, nel frattempo andiamo a scoprire qualcosa in più sulle scelte da parte dei due allenatori valutando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO U17

Per la diretta Udinese Torino U17 Alessandro Gridel, tecnico dei friulani, punta sul modulo 3-4-2-1: in porta va Venuti, con una difesa che dovrebbe prevedere Fanin, De Paoli e Romanin che godranno dell’aiuto dei due laterali in ripiegamento, soprattutto Davia a sinistra perché Marello a destra rappresenta una soluzione più offensiva. Spazio poi a Ramku e Cigaina che agiscono nel settore nevralgico del campo; sulla trequarti invece la doppia soluzione dovrebbe essere quella con Vettor e Carrillo, Visintini invece sarà la prima punta della squadra.

Il Torino U17 va in campo con un 4-3-3 schierato da Fabio Rebuffi: Carrascosa e Cantarella i centrali di una difesa che viene completata da Cekrezi e Gori come terzini e da Cereser che va in porta, poi centrocampo nel quale il perno davanti al reparto arretrato dovrebbe essere Amisano, in gol nel ritorno dei quarti, con le due mezzali che saranno Ballanti da una parte e Lebrino dall’altra. Ecco poi il tridente offensivo: Falasca dovrebbe tornare titolare in luogo di Reynheim, sulle corsie laterali possiamo invece pensare a Sheji sulla destra e Bonacina sulla sinistra.