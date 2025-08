Diretta Udinese Twente streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA UDINESE TWENTE: BELLA AMICHEVOLE IN OLANDA

Profumo internazionale per la nuova amichevole friulana: la diretta Udinese Twente infatti ci terrà compagnia alle ore 19.00 di questa sera, sabato 2 agosto 2025, allo stadio De Grolsch Veste di Enschede che è la casa della formazione che ha chiuso al sesto posto in classifica la scorsa edizione della Eredivisie, massimo campionato olandese.

Insomma, il Twente sarà un banco di prova certamente significativo per l’Udinese di Kosta Runjaic, una società che d’altronde ha da tantissimi anni una forte vocazione internazionale, che tante volte ha fatto la fortuna dei bianconeri friulani. D’altronde in questo pre-campionato finora per l’Udinese ci sono state solamente avversarie straniere.

Insomma, l’obiettivo è chiaro: prepararsi alla prossima Serie A confrontandosi con il calcio internazionale. Mercoledì ad esempio avevamo avuto la partita contro i francesi dello Strasburgo e d’altronde adesso Runjaic ha già un anno di esperienza (più che positiva) nel calcio italiano.

Non c’è più bisogno per l’allenatore di conoscere la realtà della Serie A, l’Udinese allora si sta confrontando con il resto del mondo, togliendosi pure alcune belle soddisfazioni, come era stata esattamente una settimana fa la netta vittoria contro la Nazionale del Qatar. Queste sono le premesse, ma oggi cosa succederà nella diretta Udinese Twente?

UDINESE TWENTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo cambiamenti nei palinsesti di qualche emittente, non dovrebbe essere disponibile la diretta Udinese Twente in tv, nemmeno come diretta streaming video. Tifosi e appassionati potranno quindi rivolgersi al sito o ai social dell’Udinese per le info più precise su questa amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TWENTE

Come punto di riferimento per le mosse di Kosta Runjaic circa le probabili formazioni per la diretta Udinese Twente, naturalmente abbiamo le scelte del mister appena tre giorni fa contro lo Strasburgo. Ovviamente ci potranno essere dei cambiamenti per vedere tutti in azione, da tenere presente che Davis aveva saltato il match a causa di un virus gastrointestinale e che il modulo di partenza era stato il 4-4-2.

Ecco allora che mercoledì l’Udinese si era schierata in campo dal primo minuto con Sava in porta; la retroguardia a quattro uomini con Ehizibue, Giannetti, Solet e Kamara; altra linea a quattro nel centrocampo dei friulani, in questo caso con Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom e Pafundi titolari; infine, in attacco l’Udinese aveva fatto di necessità virtù schierando dal primo minuto Bayo e Brenner.