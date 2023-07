DIRETTA/ Udinese Union Berlino video streaming tv: la grande crescita dei tedeschi (29 luglio 2023)

DIRETTA UDINESE UNION BERLINO: FOCUS SUI TEDESCHI

Amichevole di lusso, la diretta di Udinese Union Berlino sarà molto interessante naturalmente anche grazie allo status ottenuto dalla formazione della capitale tedesca nel corso delle ultime stagioni, nelle quali l’Union Berlino si è imposta all’attenzione generale in Bundesliga e poi anche nelle Coppe europee. Basterebbe ricordare forse che l’Union Berlino ha chiuso al quarto posto in classifica l’edizione 2022-2023 del massimo campionato tedesco con un bottino di 62 punti, frutto di diciotto vittorie, otto pareggi e altrettante sconfitte in 34 partite giocate, per conquistare per la prima volta la qualificazione alla fase a gironi della Champions League, dove quindi a settembre l’Union Berlino farà il suo debutto assoluto.

Dopo la promozione ottenuta nel 2019, la crescita è stata costante: undicesimo, settimo, quinto e quarto posto nei quattro campionati in Bundesliga, Conference League, poi Europa League e ora Champions League per quanto riguarda le Coppe europee. Per l’Udinese, sarà un banco di prova a dir poco significativo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE UNION BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Union Berlino sarà disponibile localmente nella regione Friuli Venezia Giulia su Tv 12, in chiaro sul digitale terreste e in diretta streaming video collegandosi sul sito internet dell’emittente, ovvero www.udinesetv.it.

TEST DURO!

Udinese Union Berlino in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 15.30 presso il Dolomiten Stadium di Lienz sarà una sfida amichevole. L’Udinese di Andrea Sottil si prepara per la quinta amichevole estiva, questa volta affrontando l’Union Berlino. Questo sarà il secondo incontro consecutivo contro una squadra tedesca, dopo la sconfitta di misura contro il Lipsia nell’ultimo test disputato in questo cammino precampionato della formazione friulana.

Il match si terrà a Lienz, manca meno di un mese al debutto in campionato dell’Udinese, previsto per il 20 agosto contro la Juventus. La squadra friulana sta lavorando duramente durante la preparazione estiva per arrivare pronta e competitiva all’inizio ufficiale della stagione. L’Union Berlino, che quest’anno avrà l’opportunità di disputare la Champions League, ha dimostrato la sua forza nel precampionato, sconfiggendo il Rapid Vienna con un netto 3-0, anche se sono arrivate poi sconfitte nei successivi test contro Kiel e Paphos.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE UNION BERLINO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Union Berlino, match che andrà in scena al Dolomiten Stadium di Lienz. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Masina: Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. Risponderà l’Union Berlino allenata da Urs Fischer con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ronnow, Doekhi, Knoche, Leite, Trimmmel, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon, Becker, Behrens.

