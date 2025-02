DIRETTA UDINESE VENEZIA (RISULTATO 0-0): INFORTUNIO PER STANKOVIC

Inizia il match tra Udinese e Venezia. Angolo per il Venezia, palla a Busio che al volo non trova la porta. Lovric prova a servire Lucca, Stankovic esce e blocca. Iniziativa di Zerbin che viene chiuso. Iniziativa personale di Thauvin, ottima la chiusura di Haps. Stankovic sembra accusare un problema dopo il rinvio, inizia a scaldarsi Joronen. Deve abbandonare il campo Stankovic, al suo posto c’è Joronen. Brutta tegola per il Venezia con Stankovic che da quando gioca titolare sta offrendo prestazioni di grande spessore. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINESE VENEZIA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Potrete visionare la diretta Udinese Venezia principalmente in formato streaming poichè verrà trasmessa dalla piattaforma DAZN. Se siete abbonati potrete dunque adoperare i soliti mezzi e seguire i propri beniamini ma se siete anche iscritti a Sky potrete usufruire dell’app di Sky Go o sintonizzare la tv sul canale Zona Dazn 214.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Un derby del Nord-Est con stati d’animo differenti è quello che ci accingiamo a vivere con la diretta Udinese Venezia. I bianconeri friulani sono abbastanza sereni con 26 punti in classifica, anche se dopo tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate avrebbero bisogno di sfruttare questo turno sulla carta favorevole per tornare a una vittoria che manca dal 23 dicembre scorso. Curiosamente, anche il Venezia ha vinto per l’ultima volta nel turno che precedeva Natale e in seguito ha raccolto a sua volta tre pareggi e due sconfitte, quindi possiamo dire che le due formazioni viaggino allo stesso ritmo da oltre un mese, ma naturalmente per il Venezia pesa l’avvio negativo, per cui i punti sono solo 16.

All’andata però i lagunari vissero un match da ricordare: vittoria 3-2 al Penzo il 30 ottobre scorso rimontando da 0-2. Ci sarà quindi anche il desiderio di rivincita da parte dei friulani ad animare la diretta Udinese Venezia: leggiamo le formazioni ufficiali, poi largo alla cronaca! UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. All. Runjaic. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Yeboah. All. Di Francesco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI OSPITI INSEGUONO LA SALVEZZA

Arriva sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00 la diretta Udinese Venezia. Presso il Bluenergy Stadium-Stadio Friuli di Udine i padroni di casa tenteranno di ritrovare il successo essendo reduci da due sconfitte consecutive rimediate contro il Como prima e la Roma poi impedendo loro di migliorare l’undicesimo posto attualmente occupato con ventisei punti, gli stessi conquistati da Torino e Genoa tra le quali si colloca. Il sorprendente avvio di stagione non ha poi avuto seguito per i friulani che hanno sensibilmente rallentato la loro corsa di partita in partita.

Discorso diverso invece per gli arancioneroverdi, sempre invischiati nelle zone più basse della graduatoria e dunque in lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Serie B. Rimediato un punto contro le concorrenti Parma ed Hellas Verona, i lagunari vorrebbero ovviamente proseguire questa mini-striscia positiva e quantomeno evitare di subire ulteriori sconfitte in modo tale da lasciare al più presto possibile la diciannovesima posizione ottenuta a fronte dei sedici punti racimolati in quest’annata 2024/2025.

DIRETTA UDINESE VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si aspetta l’utilizzo del medesimo sistema tattico da parte dei due allenatori nella probabili formazioni della diretta Udinese Venezia. Quindi i padroni di casa del tecnico Runjaic dovrebbero impiegare il modulo 3-5-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Payero, Zemura, Thauvin ed uno tra Lucca o Sanchez e pure gli arancioneroverdi di mister Di Francesco si schiereranno adoperando il 3-5-2 con Stankovic, Candé, Idzes, Haps, Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson, Oristanio e Yeboah per questo incontro della ventitreesima giornata.

DIRETTA UDINESE VENEZIA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers ci segnalano chi potrebbe essere a loro giudizio la squadra vincente della diretta Udinese Venezia. Stando a quanto pagato ad esempio da Snai, i bianconeri partono favoriti per aggiudicarsi il successo finale con l’1 fissato appunto a 1.80. Ben più complicata appare invece la strada che conduce i lagunari alla vittoria ragionando sul 2 quotato a 4.50 e ci sarebbero invece maggiori possibilità di concludere l’incontro con un pareggio, dove l’x è pagato infine a 3.45.