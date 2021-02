Diretta Udinese Verona/ Streaming video tv: derby del Nord-Est (Serie A)

DIRETTA UDINESE VERONA: FRIULANI IN FASE POSITIVA!

Udinese Verona, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, è il derby del Nord-Est che ci terrà compagnia alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio 2021, per la ventunesima giornata di Serie A. La diretta di Udinese Verona ci fornirà spunti interessanti, a partire dai padroni di casa di Luca Gotti che, dopo la vittoria sul campo dello Spezia, cercheranno il bis per portarsi in modo praticamente definitivo in una posizione di classifica tranquilla – adesso l’Udinese ha 21 punti, con una nuova vittoria la zona calda sarebbe decisamente lontana. Il Verona di Ivan Juric, dal canto suo, deve invece riscattarsi dalla sconfitta subita domenica sera contro la Roma accusando un’insolita fragilità difensiva, che invece è di solito il punto di forza dell’Hellas: l’obiettivo dunque è quello di rialzarsi, magari per tenere accesa anche una speranza europea, anche se davanti ci sono delle corazzate. Chi saprà raggiungere i propri obiettivi in Udinese Verona?

DIRETTA UDINESE VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Verona sarà garantita sul canale 209 Dazn 1 agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, questa sarà una delle tre partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A vengono riservate agli abbonati alla piattaforma Dazn in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Udinese Verona. Luca Gotti dovrebbe schierare i friulani con il 3-5-2 e Llorente titolare in un attacco tutto spagnolo con Deulofeu mentre Pereyra troverà spazio in mediana con Arslan e Walace, anche perché De Paul sarà squalificato. Gli esterni saranno Stryger Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra, mentre in difesa dopo la squalifica rivedremo Samir con Nuytinck e Becao davanti a Musso. Modulo 3-4-2-1 invece per il Verona di Ivan Juric: potrebbe esserci Dimarco (oppure Magnani in alternativa) nella retroguardia a tre con Ceccherini e Gunter davanti a Silvestri, mentre in mediana dovremmo vedere la coppia Ilic-Tameze e sulle fasce giocheranno Faraoni e Lazovic. Sulla trequarti Barak e Zaccagni, ballottaggio Kalinic-Lasagna come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Udinese Verona in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Verona.



