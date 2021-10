DIRETTA UDINESE VERONA/ Streaming video tv: Matteo Marchetti è l’arbitro del match

DIRETTA UDINESE VERONA: L’ARBITRO

Sarà l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido il fischietto designato per la diretta tra Udinese e Verona, nella 10^ giornata di Serie A: con lui avremo in campo anche gli assistenti Giallatini e Di Monte, il quarto uomo Santoro e Doveri-Di Iorio al var. Fissando la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo che questo in stagione ha già diretto 3 incontri, di cui pure uno solo per la Serie A (Cagliari-Sampdoria): nel complesso per Marchetti ha messo da parte 17 cartellini gialli, un rosso e un calcio di rigore.

Ampliando la nostra analisi scopriamo che il fischietto in carriera ha avuto modo di incontrare il Verona già in due occasioni, entrambe registrate nel campionato 2020-21 (due pareggi): pure Marchetti non ha mai diretto l’Udinese. (agg Michela Colombo)

DIRETTA UDINESE VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Verona di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per poter visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

FRIULANI IN CERCA DI UNA VITTORIA CHE MANCA DA INIZIO SETTEMBRE

Udinese Verona sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia. La partita in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30, sarà valida per la 10^ giornata del girone di andata di Serie A. Nell’ultimo turno, l’Udinese ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, agguantandolo nei minuti di recupero grazie al gol di Beto. Si è trattato del terzo pareggio consecutivo per i bianconeri, con la vittoria che manca dalla 3^ giornata, quando si imposero 0-1 in casa dello Spezia. L’Udinese è posizionata in classifica al quattordicesimo posto con 10 punti.

Il Verona è reduce dal roboante successo sulla Lazio con il risultato di 4-1. Vittoria firmata da Giovanni Simeone, autore di tutte e quattro le reti, il quale è diventato il secondo giocatore nella storia dei veneti a realizzare un poker in una sola partita. Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco e l’arrivo di Igor Tudor in panchina, i gialloblu si sono dimostrati la mina vagante di questo campionato, diventando il terzo miglior attacco della Serie A. Nella scorsa stagione, quando le due compagini si sono affrontate, hanno conquistato una vittoria a testa: l’andata è finita 1-0 in favore del Verona, il ritorno è terminato con il successo dell’Udinese per 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE VERONA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Udinese Verona di Serie A. Luca Gotti dovrebbe schierare i friulani con il classico modulo 3-5-2. Tra i pali Silvestri. Davanti a lui il trio formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo, Makengo in mediana, supportato da Walace e Udogie, con Molina e Larsen sugli esterni. In attacco il rientrante dalla squalifica Pereyra affiancherà Beto.

Igor Tudor schiererà il suo Verona con il modulo 3-4-1-2. In porta Montipò, difesa a tre composta da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. A centrocampo, sulle fasce pronti Faraoni e Lazovic, con Ilic e Veloso al centro. Sulla trequarti il solito Barak, che agirà dietro a Caprari e al bomber Giovanni Simeone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Udinese Verona di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria dell’Udinese, abbinata al segno 1, viene proposta con una quota di 2.45. Il risultato meno probabile sembrerebbe il pareggio, il segno X ha una quota di 3.25. Da non sottovalutare il successo esterno del Verona, con il segno 2 quotato a 2.90.



