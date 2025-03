DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La diretta Udinese Verona ci riserverà un derby del Nord-Est, ma le differenze tra bianconeri e gialloblù in questa stagione sono profonde. L’Udinese infatti si gode un buonissimo decimo posto grazie a un saldo positivo fra le undici vittorie e le dieci sconfitte, mentre il Verona è decisamente più a rischio a causa di ben diciotto sconfitte, il dato peggiore a pari merito con il fanalino di coda Monza. I meriti dell’Udinese sono particolarmente evidenti nel rendimento difensivo, con 38 gol al passivo contro gli addirittura 58 già incassati dal Verona, mentre in attacco le differenze sono assai più ridotti, con 35 gol segnati dai friulani e 28 dall’Hellas.

Per i bianconeri però spicca soprattutto il rendimento recente: quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate, per il Verona sono due vittorie e quattro sconfitte ma l’assenza di mezze misure tutto sommato ad oggi porterebbe anche gli scaligeri alla salvezza. All’andata fu 0-0 (il primo dei due soli pareggi dell’Hellas), ci divertiremo di più oggi con la diretta Udinese Verona? UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero; Lucca, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Davis, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Modesto, Pizarro. All. Runjaic. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Rocha Livramento, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Luan Patrick, Ajayi, Cissè. All. Zanetti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Udinese Verona streaming video, come seguire la partita

Per seguire la diretta Udinese Verona sarà necessario che i tifosi e gli interessati siano in possesso di un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard o Plus, dovranno quindi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o in alternativa collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Friulani matematicamente salvi

La diretta Udinese Verona per la 29° giornata di Serie A andrà in scena alle ore 15.00 e vedrà sfidarsi due squadre che hanno vissuto due stagioni molto diverse nonostante la scorsa stagione avevano concluso la stagione in maniera simile trovando la salvezza nelle ultime giornata, i padroni di casa hanno fatto un grande salto rispetto alla scorsa stagione e hanno dimostrato una notevole costanza nei risultati e nelle prestazioni che li ha permesso di raccogliere 40 punti validi per il decimo posto.

Gli ospiti invece dopo un buon inizio nelle prime giornata hanno vissuto molti alti e bassi e qualche difficoltà che ora li mette ancora nella lotta salvezza fino a fine stagione visto che occupano il quindicesimo posto con 15 punti, il Verona arriva alla partita dopo la sconfitta in dieci uomini 1-2 contro il Bologna, mentre l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa della Lazio.

Udinese Verona, probabili formazioni

Per la diretta Udinese Verona del Bluenergy Stadium i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-5-2 con gli undici scelti da Kosta Runjaic nell’ultima partita quindi Okoye in porta, Kristensen, Bijol e Solet i tre difensori centrali, Ehizibue e Kamara gli esterni con Karlstrom, Lovric ed Ekkelenkamp a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco con Lucca e Thauvin.

Gli ospiti invece risponderanno con il 3-4-1-2 scelto da Paolo Zanetti con Montipò tra i pali, Dawidowicz, Coppola e Ghilardi i tre difensori centrali, Bradaric e Tchatchoua sulle fasce, Duda e Niasse in mezzo al campo, Suslov trequartista in supporto di Sarr e Tengstedt riferimenti offensivi.

Udinese Verona, quote e pronostico

La diretta Udinese Verona è una sfida che dovrebbe avere una squadra nettamente favorita ma che potrebbe anche regalare qualche sorpresa nel risultato finale, i padroni di casa partono in vantaggio per via del miglior posizionamento in classifica e del loro stato di forma che li vede portare a casa punti da 6 partite in maniera consecutiva, gli ospiti però hanno più bisogno di punti dei friulani e questo potrebbe spingerli a fare una buona prestazione che li faccia tornare a casa con dei punti.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, l’Udinese è la squadra favorita e la sua vittoria ha una quota di 1.70, la vittoria dell’Hellas Verona ha una quota molto alti pari a 4.90 mentre il pareggio è quotato 3.45.