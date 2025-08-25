Diretta Udinese Verona streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di Serie A.

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Udinese Verona, il risultato resta fermo sullo 0-0, ma sono i friulani a mostrarsi più intraprendenti in fase offensiva. L’Udinese spinge soprattutto sulle fasce e cerca soluzioni su palla inattiva: prima Zemura prova un lancio lungo, troppo debole per impensierire la difesa avversaria, poi arriva una serie di calci d’angolo consecutivi, nati da una punizione messa in mezzo da lontano e respinta male dal Verona.

Lovric calcia dalla bandierina, ma il suo cross viene subito neutralizzato. L’azione prosegue e Kristensen si ritrova sul pallone al limite dell’area: tenta la conclusione, ma è ancora la difesa gialloblù ad avere la meglio. La pressione dell’Udinese si fa sentire, ma per ora il muro veronese regge. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UDINESE VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Andiamo a vedere i precedenti della diretta di Udinese Verona, prima partita stagionale delle due squadre per la nuova Serie A: nei 18 confronti più recenti, ben 13 si sono conclusi con un Under 2.5, a testimonianza di un trend difensivo evidente. Le due squadre si conoscono bene e spesso si annullano a vicenda, come dimostrano gli 0-0 del gennaio 2025, febbraio 2020 e settembre 2019. Non mancano però partite più movimentate, come il 3-3 del dicembre 2023 o il 4-0 dell’Udinese nel 2017, rare eccezioni in un contesto generalmente chiuso.

Il Verona ha avuto la meglio nelle ultime due uscite (1-0 a Udine e 1-0 al Bentegodi), confermando un buon momento nei confronti diretti. Anche storicamente, però, il bilancio è molto bilanciato, con successi alternati e molti pareggi. Il trend recente racconta di una Udinese più sterile in avanti e di un Verona capace di colpire con cinismo, spesso difendendo con ordine e capitalizzando le poche occasioni create. Una sfida che raramente regala goleade, ma spesso decisa da episodi.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic. Allenatore: Kosta Runjaic. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. Allenatore: Paolo Zanetti. (agg. Gianmarco Mannara)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINESE VERONA

Sulla nostra tv non ci sarà la diretta Udinese Verona, la partita di Serie A è disponibile soltanto in diretta streaming video, per agli abbonati, su DAZN.

IL PRIMO MONDAY NIGHT!

La diretta Udinese Verona, che prende il via alle ore 18:30 di lunedì 25 agosto 2025, si può a tutti gli effetti considerare il primo Monday Night nel campionato di Serie A 2025-2026: è anche una partita intrigante, come sempre quando si parla di derby triveneto, e forse in particolare per essere la prima giornata.

Troviamo in campo due squadre che hanno confermato i loro allenatori: ha fatto molto bene Kosta Runjaic nell’Udinese, riuscendo da subito a cancellare le perplessità su di lui e portando i friulani a una salvezza assolutamente anticipata, ora con qualche big in meno bisognerà però provare a migliorarsi.

Il Verona invece ha ormai trovato la giusta continuità in Serie A, nonostante i tanti allenatori che si sono succeduti: anche l’ultimo, Paolo Zanetti, ha confermato la categoria e come premio è rimasto in panchina per un’altra stagione.

Su queste premesse prende il via la diretta Udinese Verona, sarà interessante studiare anche le probabili formazioni perché queste società sono spesso riuscite a pescare calciatori non troppo conosciuti che però hanno avuto un buono o ottimo rendimento, dunque vediamo subito chi potrebbe giocare questa sera al Bluenergy Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Come sappiamo dalla diretta Udinese Verona mancherà Maduke Okoye, squalificato a lungo; Runjaic lancia dunque Sava come portiere, davanti a lui il nuovo arrivato Goglichidze fa reparto con Thomas Kristensen e Solet mentre sulle fasce si va per una conferma di Ehizibue e Zemura, lo stesso si può dire a centrocampo dove la regia è affidata a Karlstrom, con Atta (preferito a Ekkelenkamp) e Sandi Lovric sulle mezzali. I dubbi sono soprattutto davanti: senza più Lucca e Thauvin, l’Udinese potrebbe affidarsi a Iker Bravo e Keinan Davis che però dovranno salire di colpi, alle loro spalle avanza la candidatura di Brenner.

Nel 3-5-2 di Zanetti ci sono Unai Nuñez, Ebosse e Domagoj Bradaric, quest’ultimo arretrato, a proteggere il solito portiere Montipò; tanti nomi da scoprire a centrocampo, dove le fasce dovrebbero essere presidiate da Oyegoke e Frese mentre il centrocampo da Serdar (che già conosciamo) con Bernede e Niasse che agiranno come interni. Forse anche al Verona manca un vero e proprio bomber: per ora dovrebbero giocare Daniel Mosquera (l’anno scorso segnò due gol al Napoli all’esordio) e Amin Sarr, ma Ajayi e Rocha Livramento potrebbero provare a dire la loro.

UDINESE VERONA: PRONOSTICO E QUOTE

Sono i friulani ad essere favoriti nella diretta Udinese Verona, secondo la Snai infatti il segno 1 che regola il successo della squadra di casa vi garantirebbe 1,90 volte quanto avrete messo sul tavolo, contro il valore di 4,10 volte la giocata che regola invece il segno 2 per l’affermazione dell’Hellas; l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,35 volte l’importo investito sulla partita.