Diretta/ Udinese Vicenza (Coppa Italia) streaming video tv: friulani per il rilancio

DIRETTA UDINESE VICENZA: E’ DERBY DEL NORD EST!

Udinese Vicenza, diretta dal signor Rapuano di Rimini, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Derby del NordEst con entrambe le formazioni in una situazione delicata, l’Udinese perdendo a Firenze ha incasellato la quarta sconfitta negli ultimi cinque impegni di campionato disputati. Il Vicenza in Serie B non ha invece ancora trovato la prima vittoria, perdendo 3-2 una combattuta sfida in casa della Spal. Urge una scossa e di questo potrebbe risentire anche la Coppa, con scelte che potrebbero privilegiare come turn over il campionato. Ci potrebbe dunque essere spazio per molte seconde linee, anche se sicuramente per i friulani c’è da scongiurare l’ipotesi di un’eliminazione in Coppa Italia per mano di una squadra che milita in Serie B, eventuale ko che renderebbe sicuramente più delicata la posizione del tecnico Gotti, più di quanto un’eliminazione del Vicenza inciderebbe sulle sorti di Di Carlo.

DIRETTA UDINESE VICENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Vicenza non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VICENZA

Le probabili formazioni di Udinese Vicenza, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Meggiorini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Udinese e Vicenza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.33, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.00.



