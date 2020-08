Diretta Udinese Vicenza/ Streaming video tv: prima amichevole per i friulani

Udinese Vicenza si gioca alle ore 19:00 di sabato 29 agosto: la partita rappresenta la prima amichevole che la squadra friulana gioca in preparazione alla stagione 2020-2021. Si riparte da una certezza che se vogliamo è un paradosso: Luca Gotti aveva preso possesso della panchina controvoglia, non volendo abbandonare il consueto ruolo di vice, sarebbe dovuto essere un traghettatore per pochi giorni e invece ha condotto in porto una salvezza anticipata. Adesso, la società lo ha confermato; le operazioni di calciomercato devono ancora cominciare ma intanto i friulani si sono radunati alla Dacia Arena e sfidano una squadra come il Vicenza che, anche grazie al campionato terminato in anticipo, ha conquistato la promozione in Serie B e riparte con grande entusiasmo. Sarà dunque un derby triveneto molto interessante; aspettando la diretta di Udinese Vicenza, possiamo provare a valutare quali saranno le scelte di Gotti per il primo undici della ripartenza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Vicenza è affidata come sempre a Udinese Tv: sarà l’emittente ufficiale della società friulana a trasmettere questa amichevole, e farà lo stesso per i prossimi impegni estivi della squadra friulana. Ricordiamo agli appassionati che l’appuntamento sarà anche in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smarphone e visitando il sito di riferimento all’indirizzo www.udinesetv.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VICENZA

E’ sempre difficile stabilire quali possano essere le probabili formazioni di un’amichevole, e Udinese Vicenza non fa eccezione considerando anche che si tratta della prima: sappiamo comunque che Gotti gioca con il 3-5-2 e dunque possiamo provare ad abbozzare un undici di partenza, dicendo anche che nel secondo tempo la squadra – le squadre, perché i veneti faranno lo stesso – saranno rivoluzionate. In porta Nicolas, aspettando di decidere su Musso che potrebbe partire per una big; difesa con Troost-Ekong centrale protetto da Opoku e uno tra Rodrigo Becao, Samir e De Maio mentre sulle corsie laterali dovrebbero viaggiare Ter Avest e Sema. In mezzo a fare da regista potrebbe esserci Walace, che eventualmente si alternerà con Jajalo; sull’altra mezzala favorito Coulibaly, De Paul va verso la panchina e per lui vale lo stesso discorso che si può fare per Musso. Davanti, come coppia d’attacco, Gotti potrebbe affidarsi a due rientranti dal prestito come Cristo Gonzalez e Perica; da non sottovalutare però le candidature di Ryder Matos e di Teodorczyk, vedremo se Okaka e Lasagna saranno impiegati subito perché questa prima amichevole potrebbe servire innanzitutto per testare quei giocatori che non sono certi di rimanere nella rosa friulana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA