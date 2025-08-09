Diretta Udinese Werder Brema streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei bianconeri (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA UDINESE WERDER BREMA: AMICHEVOLE IN GERMANIA PER I FRIULANI

Test di alto livello contro l’ottava della scorsa Bundesliga: in estrema sintesi, questo è quanto ci attende grazie alla diretta Udinese Werder Brema oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio fissato alle ore 15.30 presso il Weserstadion di Brema per i bianconeri friulani.

Squadra fra le più blasonate del calcio tedesco, in anni recenti il Werder Brema ha dovuto fare i conti anche con una retrocessione, ma adesso sta tornando su buonissimi livelli, come dimostra il già citato piazzamento dello scorso campionato a ridosso della zona europea, dopo il nono posto della stagione precedente.

Per il tedesco Kosta Runjaic sarà un ritorno in patria, sebbene l’allenatore dell’Udinese non lavori più in Germania dal 2016, avendo costruito gran parte della propria carriera in Polonia. Sarà quindi emozionante, oltre che una bella occasione per confermare quanto di buono fatto vedere finora dall’Udinese, con tre vittorie consecutive nelle ultime amichevoli.

I bianconeri friulani hanno infatti battuto la Nazionale del Qatar e poi si sono aggiudicati anche le successive amichevoli contro lo Strasburgo (2-1) e infine contro gli olandesi del Twente (1-0). Finora tutto procede per il meglio, ma si avvicinano gli impegni ufficiali e allora sarà ancora più importante oggi il verdetto della diretta Udinese Werder Brema…

UDINESE WERDER BREMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Udinese Werder Brema in tv, come per quasi tutte le amichevoli più interessanti delle nostre squadre di Serie A, sarà su Dazn e quindi disponibile in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE WERDER BREMA

Curiosiamo innanzitutto nelle scelte di Horst Steffen per le probabili formazioni della diretta Udinese Werder Brema. I padroni di casa tedeschi potrebbero scegliere un modulo 4-2-3-1 con l’estremo difensore Backhaus protetto da Agu, Pieper, Friedl e Wöber; a centrocampo per il Werder Brema spazio a Bittencourt e Lynen; sulla trequarti offensiva possibili titolari Grüll, Schmid e Njinmah, tutti alle spalle del centravanti Topp.

Quanto alla risposta di Kosta Runjaic, l’Udinese in terra tedesca oggi pomeriggio dovrebbe presentarsi con un modulo 4-4-2 e questi possibili undici titolari: Ehizibue, Giannetti, Solet e Zemura nella difesa a quattro davanti al portiere Sava; altra linea a quattro per i bianconeri friulani anche a centrocampo, con Ekkelenkamp, Lovric, Karlstrom e Atta; infine il tandem d’attacco dell’Udinese potrebbe prevedere dal primo minuto Bayo e Bravo.