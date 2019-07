Diretta Uganda Senegal/ Streaming video DAZN: secondo ottavo! (Coppa d’Africa)

Uganda Senegal si gioca in diretta dallo Stadio Internazionale de Il Cairo e, venerdì 5 luglio alle ore 21:00, rappresenta il secondo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019. La vincente di questa sfida incrocerà una tra Marocco e Benin, in campo qualche ora prima; il Senegal è una delle nazionali che possono vincere la competizione e che si sono presentate in Egitto con una rosa di grande livello, nella fase a gironi hanno sicuramente fatto bene anche se la sconfitta subita dall’Algeria ha impedito un impegno sulla carta più abbordabile agli ottavi (ci sarebbe stata la Guinea). Alla seconda partecipazione consecutiva alla fase finale del torneo, l’Uganda ha sorpreso battendo la Repubblica Democratica del Congo ma poi ha smarrito la via. La sconfitta contro l’Egitto era ovviamente nei piani, non così il pareggio racimolato contro lo Zimbabwe. Ad ogni modo la qualificazione è arrivata lo stesso; ora aspettiamo la diretta di Uganda Senegal e nel frattempo andiamo a studiare il modo in cui i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

La diretta tv di Uganda Senegal non sarà trasmessa in diretta tv perchè, come ormai sappiamo, le sfide di Coppa d’Africa 2019 sono un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN che dunque le fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video, con la possibilità di seguirle su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche attivando l’applicazione direttamente sulla televisione, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Sébastien Desabre schiera le Gru con il 4-4-2 per Uganda Senegal: Onyango da valutare, il portiere potrebbe essere Odongkara con Wasswa e Awany davanti a lui, sulle fasce laterali avremo la catena Wadada-Miya sulla destra mentre dall’altra parte l’esterno basso Walusimbi proteggerà le scorribande di Kyambadde, che agisce in un centrocampo nel quale Aucho e Azira sono i due centrali. Davanti la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Abdu e Okwi; il Senegal di Aliou Cissé gioca invece con il consueto 4-2-3-1: i porta torna Abdoulaye Diallo, in difesa Koulibaly viene affiancato da Salif Sané con Gassama e Moussa Wagué in ballottaggio per la fascia destra. A sinistra gioca Ciss, in mezzo al campo Gueyé e Badou Ndiaye sembrano essere favoriti, sulla trequarti invece può tornare titolare Keita Baldé che lascerebbe fuori Saivet, confermati Ismaila Sarr e ovviamente Sadio Mané mentre la prima punta dovrebbe essere M’Baye Niang.

Per un pronostico su Uganda Senegal abbiamo le quote emesse dall’agenzia Snai, secondo cui la nazionale favorita è quella dei Leoni della Teranga: differenza netta tra il valore posto sul segno 2 (1,60 volte la somma giocata) e il segno 1 per la vittoria delle Gru, che vi farebbe guadagnare una cifra pari a 7,25 volte quanto investito. Per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, il vostro guadagno sarebbe invece corrispondente a 3,35 volte quanto puntato.



