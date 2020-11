Diretta Ulm Brescia/ Streaming video tv: dentro o fuori per Esposito (Eurocup)

DIRETTA ULM BRESCIA: LOMBARDI CON LE SPALLE AL MURO!

Ulm Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Ioannis Foufis, Jurgis Laurinavicius e Luka Kardum, si gioca alle ore 19:30 di martedì 10 novembre presso la Ratiopharm Arena: trasferta in terra tedesca per la Germani, che nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021 si trova con le spalle al muro. Va detto che la squadra di Vincenzo Esposito ha giocato una partita in meno delle altre – e del Buducnost suo avversario nell’ultimo turno, saltato per il Coronavirus – ma è ultima in classifica, dovendo recuperare la situazione nei confronti di tutti. Ulm, unico team che fino a questo momento sia stato battuto in questa regular season, ha colto una vittoria preziosa sul Mornar Bar una settimana fa, e ha ancora le sue intatte possibilità di qualificarsi alla Top 16; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ulm Brescia, aspettando la palla a due possiamo ora provare a fare qualche valutazione circa i temi principali legati a questa serata davvero importante.

DIRETTA ULM BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ulm Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; anche per questa partita di Eurocup l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del torneo in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA ULM BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Ulm Brescia ci presenta come detto dei temi particolarmente interessanti: è una trasferta delicata per la Germani, che all’andata aveva battuto i tedeschi ma poi non è più riuscita a ripetersi in ambito internazionale. Non che in campionato le cose vadano meglio, anzi: il gruppo di Esposito sta faticando a trovare il giusto amalgama, inevitabile se si pensa che il roster sia quasi del tutto rinnovato; tuttavia si pensava che certi giocatori fossero già pronti a far fare il salto di qualità alla squadra, che invece rispetto alle ultime stagioni non sta trovando il giusto ritmo. Le partite rinviate certamente non aiutano: il calendario già fitto lo diventerà ancora di più con i recuperi, e dunque adesso il coach dovrà anche essere bravo a dosare le forze sul parquet, provando a far ruotare i suoi quintetti a seconda delle necessità. Nonostante tutto la vittoria di Ulm in Montenegro ha aiutato Brescia, contribuendo ad allungare la classifica; adesso il quarto posto utile per la Top 16 è distante due gare e una di queste è quella che la Leonessa non ha giocato. Naturalmente, il discorso resterebbe attuale se questa sera dovesse arrivare una vittoria…

© RIPRODUZIONE RISERVATA