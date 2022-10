Diretta Ulm Brescia/ Streaming video tv: Leonessa, trasferta ostica! (Eurocup)

DIRETTA ULM BRESCIA: SFIDA INTRIGANTE!

Ulm Brescia sarà in diretta dalla Ratiopharm Arena, alle ore 19:30 di mercoledì 26 ottobre: la partita è valida per la terza giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Una sfida intrigante, tra due squadre che hanno aperto la loro campagna europea con una vittoria e una sconfitta: per la Germani l’esordio è stato decisamente negativo, brutto ko contro la Joventut Badalona (comunque una corazzata) ma poi è arrivato l’immediato riscatto contro il Prometey, in un avvio di stagione ancora ondivago visto che in campionato è maturata un’altra sconfitta bruciante (come a Milano) sul parquet di Brindisi.

Ulm invece ha iniziato battendo Venezia, e dunque si tratta del secondo incrocio stagionale contro una nostra rappresentante; poi c’è stato il ko di misura contro il Lietkabelis, ma questo ci dice di come quest’anno la situazione in Eurocup possa mantenersi equilibrata anche a lungo termine. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Ulm Brescia; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare le nostre solite considerazioni circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata della Ratiopharm Arena, sperando ovviamente in una vittoria della Leonessa.

DIRETTA ULM BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ulm Brescia sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della terza giornata nel girone di Eurocup sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ULM BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Il momento di Ulm Brescia si avvicina: per la seconda volta in tre partite il Ratiopharm ospita una nostra squadra, e come abbiamo già ricordato la prima era andata bene perché su questo parquet era caduta Venezia. La squadra di coach Anton Gavel è una bella realtà del basket europeo: ormai gioca in Eurocup da 10 anni e appena prima aveva anche esplorato l’Eurolega, naturalmente nel corso delle stagioni i giocatori sono cambiati ma è chiaro che società e piazza abituate a respirare certe atmosfere possano aiutare chi di volta in volta arriva.

Nel 2022 Ulm, va ricordato, in Eurocup è arrivata ai quarti; Brescia dunque dovrà stare parecchio attenta a questa avversaria. La Leonessa, lo abbiamo visto, in campionato non è ancora riuscita a decollare: almeno sulla carta sarebbe almeno alle spalle di Milano e Virtus Bologna nel power ranking, ma dopo la beffarda sconfitta al Mediolanum Forum ha perso in volata anche al PalaPentassuglia, subendo una brutta rimonta nella seconda metà del quarto periodo e lasciando dunque intendere di dover ancora carburare dal punto di vista della tenuta fisica e nervosa. Un aspetto questo per il quale in Eurocup si può decisamente pagare dazio; vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul parquet della Ratiopharm Arena, nella diretta di Ulm Brescia…

